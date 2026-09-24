Королева Рания вдохновилась образом принцессы Кейт, появившись на заседании в Нью-Йорке

Королева Рания и король Абдалла II / © Instagram королевы Рании

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Королева Рания часто демонстрирует мастер-классы по королевскому стилю, и ее последний образ не стал исключением.

Вдохновленная любовью принцессы Уэльской к эффектным деловым костюмам, 56-летняя королева Иордании выглядела великолепно в темно-синем костюме, который она дополнила шифоновой блузкой цвета слоновой кости с элегантным украшением на шее.

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Королева Рания и король Абдалла II / © Instagram королевы Рании

Образ Рании дополнили туфли-лодочки кремового цвета на шпильках с острым носком, которые идеально сочетались с ее модной миниатюрной сумочкой. Прическа и макияж также были идеальными.

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Рания была не единственной представительницей королевской семьи, присутствовавшей на мероприятии. Королева Бельгии Матильда и королева Нидерландов Максима, известные своей международной дипломатической деятельностью, сидели рядом на конференции.

Матильда, сторонница Целей устойчивого развития ООН, и Максима, представительница Генерального секретаря ООН по вопросам финансового благополучия, были одеты в яркие персиковые и розовые тона.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

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