- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 76
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Рания вдохновилась образом принцессы Кейт, появившись на заседании в Нью-Йорке
Королева Иордании выглядела великолепно, появившись на заседании Национального собрания ООН в Нью-Йорке.
Королева Рания часто демонстрирует мастер-классы по королевскому стилю, и ее последний образ не стал исключением.
Вдохновленная любовью принцессы Уэльской к эффектным деловым костюмам, 56-летняя королева Иордании выглядела великолепно в темно-синем костюме, который она дополнила шифоновой блузкой цвета слоновой кости с элегантным украшением на шее.
Образ Рании дополнили туфли-лодочки кремового цвета на шпильках с острым носком, которые идеально сочетались с ее модной миниатюрной сумочкой. Прическа и макияж также были идеальными.
Рания была не единственной представительницей королевской семьи, присутствовавшей на мероприятии. Королева Бельгии Матильда и королева Нидерландов Максима, известные своей международной дипломатической деятельностью, сидели рядом на конференции.
Матильда, сторонница Целей устойчивого развития ООН, и Максима, представительница Генерального секретаря ООН по вопросам финансового благополучия, были одеты в яркие персиковые и розовые тона.