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Королева Рания прибыла в Елисейский дворец в Париже с культовой сумкой Bottega Veneta в руке
В этом месяце король и королева Иордании отправились в рабочее турне, в ходе которого посетят Европу и Северную Америку. В рамках поездки Их Величества посетили Елисейский дворец в Париже.
Короля Иордании Абдаллу II и королеву Ранию в четверг встретили в Елисейском дворце президент Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон. Они встретились с первой парой Франции во время официального обеда.
Королева продемонстрировала свой изысканный вкус и элегантность в сером платье-рубашке с рукавами длиной три четверти. Её платье было от бренда Altuzarra, а она носила его в сочетании с белой рубашкой от Maison Margiela, которая добавила образу интереса и сделала его более креативным.
Кроме того, белый оттенок рубашки прекрасно сочетался с аксессуарами, которые Рани добавила к образу — белым ремнем из мягкой кожи от Bottega Veneta, сумкой от этого же бренда — легендарной моделью Jodie, и туфлями-лодочками от Christian Louboutin.
Рания уложила волосы в свою любимую прическу с легкими локонами, нанесла макияж и дополнила образ креативными украшениями от бренда Rainbow K.
Визит супругов стал частью их рабочего турне, которое также включает поездки в Чехию и Соединенные Штаты. В США на следующей неделе король выступит с речью от имени Иордании на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Париже же встреча была посвящена отношениям между Иорданией и Францией, в частности новому соглашению об оборонном сотрудничестве, подписанному правительствами двух стран.