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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
230
Время на прочтение
1 мин

Королева Рания в роскошном луке от Dior появилась на мероприятии в Лондоне

Королева Иордании приехала с рабочим визитом в британскую столицу.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Рания

Королева Рания / © Getty Images

Ее Величество поделилась снимком в своем Instagram и написала, что ей было приятно выступать на SXSW в Лондоне.

Это европейский филиал легендарного американского фестиваля, объединяющий технологии, бизнес, кино, музыку и культуру. Фестиваль предлагает множество интерактивных площадок и форматов.

Королева Рания / © Getty Images

Королева Рания / © Getty Images

Королева Рания появилась на мероприятии в белой рубашке и черном жилете с поясом от Dior, а также надела черные брюки со стрелками тоже от Dior, туфлями-лодочками Сhristian Louboutin и маленькой кожаной сумкой от Fendi на короткой ручке.

Образ Рания дополнила укладкой и выразительным макияжем на лице, у нее на запястье был браслет от Dior из белого золота, а маникюр она сделала в цвете сливочного масла.

Ранее, напомним, мы показывали какой роскошный образ Рания выбрала для празднования Дня Независимости Иордании.

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Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
230
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