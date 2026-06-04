Королева Рания в роскошном луке от Dior появилась на мероприятии в Лондоне

Королева Рания / © Getty Images

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Ее Величество поделилась снимком в своем Instagram и написала, что ей было приятно выступать на SXSW в Лондоне.

Это европейский филиал легендарного американского фестиваля, объединяющий технологии, бизнес, кино, музыку и культуру. Фестиваль предлагает множество интерактивных площадок и форматов.

Королева Рания / © Getty Images

Королева Рания появилась на мероприятии в белой рубашке и черном жилете с поясом от Dior, а также надела черные брюки со стрелками тоже от Dior, туфлями-лодочками Сhristian Louboutin и маленькой кожаной сумкой от Fendi на короткой ручке.

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Образ Рания дополнила укладкой и выразительным макияжем на лице, у нее на запястье был браслет от Dior из белого золота, а маникюр она сделала в цвете сливочного масла.

Ранее, напомним, мы показывали какой роскошный образ Рания выбрала для празднования Дня Независимости Иордании.

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