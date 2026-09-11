Какой церковный праздник в Украине 18 сентября

Церковный праздник 18 сентября / © pexels.com

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18 сентября (1 октября), в православном календаре день памяти преподобного Евмения, епископа Гортинского, чудотворца. С юных лет Евмений стремился жить в соответствии с христианскими заповедями. Он избегал мирских соблазнов, много молился, постился и старался духовно совершенствоваться. Особое место в его жизни занимали Священное Писание и молитва.

Святой не стремился к богатству или земным благам. Напротив, все свое имущество он раздал бедным и нуждающимся, избрав путь служения Богу. Суровая подвижническая жизнь Евмения сопровождалась смирением, милосердием и любовью к людям.

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Добрые дела и духовная мудрость Евмения были так известны, что жители Гортыны избрали его своим епископом. Гортин был одним из важных городов острова Крит, а новый архипастырь воспринял свое служение, прежде всего, как ответственность за людей.

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Евмений стал для своей паствы милосердным отцом. Он поддерживал сирот, помогал бедным, утешал людей в скорби и заботился о больных. Святитель стремился не только учить людей словам, но и показывать пример своей жизни.

По церковному преданию, Бог наделил Евмения даром чудотворения. Люди обращались к нему с молитвами, а святитель помогал им верой и молитвой.

Одно из самых известных чудес связывается с засухой. Когда земля страдала от недостатка дождя, молитва Евмения принесла долгожданную влагу. В житиях также упоминаются исцеления больных и другие чудесные случаи, благодаря которым святитель получил имя Чудотворца.

Церковный праздник в Украине 18 сентября по старому календарю

По старому календарю 18 сентября в Украине чтят память пророка Захария. Пророк получал видения, в которых предполагал будущее Израиля и приход Мессии. Некоторые его пророчества христиане считают, что касается Иисуса Христа. Захария призвал людей к покаянию, праведности и милосердию.

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Приметы 18 сентября

Народные приметы 18 сентября / © pexels.com

Красные облака перед восходом солнца — к ветру и дождю.

Листья рябины уже пожелтели — зима будет ранней и холодной.

На рябине много ягод — осень ожидается дождливой и пасмурной.

Что нельзя делать 18 сентября

По народным приметам не стоит выставлять напоказ свои достижения и хвастаться успехами, ведь чрезмерная гордость могла привести к потере того, чем человек гордится.

Что можно делать 18 сентября

Именно от этой даты, по древним обычаям, советовали приступать к заготовке шиповника. Считалось, что ягоды, собранные до прихода первых морозов, имеют особую пользу. Их высушивали, а затем использовали для приготовления ароматного чая и домашних отваров, которыми традиционно поддерживали организм во время простуды, проблем со сном и других недугов.

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