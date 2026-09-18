Такой мы ее еще не видели: Брижит Макрон в пудрово-розовом платье и с новой прической встретила монархов Иордании

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон принимали в Елисейском дворце короля Иордании Абдаллу II и королеву Ранию, прибывших в Париж с официальным визитом. В ходе встречи лидеры Франции и Иордании обсудили двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы.

Королева Рания и король Абдалла II, Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Для официального приема 73-летняя Брижит выбрала элегантное пудрово-розовое платье длины миди с рукавами три четверти, воротником-стойкой и юбкой А-силуэта. Наряд также имел застежку-молнию золотистого цвета спереди, которая простиралась почти до талии, и два больших накладных кармана с клапанами, украшенными золотистой фурнитурой. Платье прекрасно подчеркнуло стройную фигуру супруги президента.

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Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит дополнила наряд туфлями нежно-розового цвета с заостренными металлическими носками и на высоких шпильках.

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В этот день первая леди продемонстрировала новую прическу: волосы она собрала в низкий хвост, а спереди оставила челку. На лице у нее был макияж смоки-айс с четкими бровями. В ушах у госпожи Макрон были маленькие золотые серьги-кольца, а на руках — золотистый широкий браслет, часы и кольца с камнями.

Эммануэль был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и черный галстук с белыми кольцами.

Напомним, Брижит Макрон в наряде цвета мокко и туфлях Louis Vuitton приняла в Елисейском дворце президентскую чету Вьетнама.

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