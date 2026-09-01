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В черном пальто Louis Vuitton и на высоких шпильках: Брижит Макрон на похоронах в Париже
Первая леди Франции выбрала сдержанный образ в стиле total black для прощания с PR-директором Dior.
Брижит Макрон посетила похороны Матильды Фавье, директора по связям с общественностью модного дома Dior. Церемония прощания состоялась в церкви Сен-Сюльпис в Париже.
Для этого печального события первая леди Франции выбрала сдержанный наряд total black, соответствующий дресс-коду. На Брижит было лаконичное платье до колен, поверх которого она надела черное пальто прямого кроя от своего любимого Дома моды Louis Vuitton. На нем были черные пуговицы, коричневые кожаные вставки с монограммой бренда на талии и такая же подкладка с монограммой.
Аутфит она дополнила черными кожаными туфлями с заостренным носком на высоких шпильках. В руке первая леди держала небольшой черный стеганый клатч от Chanel.
Госпожа Макрон надела парик с объемом у корней и сделала макияж смоки-айс. На лице у нее были черные солнцезащитные очки.
На церемонии Брижит также сфотографировали вместе с президентом и генеральным директором LVMH Бернаром Арно и его женой, пианисткой Элен Мерсье-Арно.
Напомним, Брижит Макрон в белом жакете и с золотой цепочкой на шее посетила церемонию в Провансе.