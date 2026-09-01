Любимый лимонный пирог актёра Боба Хоупа: рецепт из 5 ингредиентов

Боб Хоуп / © Associated Press

Реклама

Когда не хочется придумывать сложный десерт, лучше всего подходят проверенные временем рецепты, об этом рассказало издание EatingWell. Именно таким является любимый лимонный пирог Боба Хоупа, комика и актёра, который 18 раз вел церемонию вручения премий «Оскар», чаще, чем кто-либо в истории, — американская классика, которую поклонники ретро-рецептов вновь активно обсуждают.

Боб Хоуп / © Associated Press

Ингредиенты

сахар

кукурузный крахмал

яйца — 2 шт.

лимонный сок

сливочное масло

готовая основа для пирога

Приготовление

Для начинки сахар и крахмал смешивают с кипятком, быстро перемешивают, чтобы масса стала гладкой и густой. Затем добавляют два слегка взбитых желтка, свежий лимонный сок, щепотку соли и масло. Если хочется более насыщенного вкуса, можно использовать три желтка. Готовую лимонную начинку выливают в корж, а белки, оставшиеся после отделения желтков, взбивают с сахаром до пышной блестящей меренги. Она должна держать устойчивые пики. Меренгу выкладывают поверх лимонного крема и отправляют пирог в духовку примерно на 15 минут при температуре 165 °C. Начинка уже готова к выпечке, поэтому духовка нужна в основном для того, чтобы меренга закрепилась и покрылась нежной золотистой корочкой. Лучше всего дать пирогу немного остыть, а ещё лучше — хорошо охладить перед подачей.

лимонный пирог

Слегка кислый лимонный крем, сладкая воздушная меренга и хрустящая основа создают тот самый вкус американской классики, который напоминает о семейных ужинах, старых закусочных и домашних праздниках. Такой пирог прекрасно подойдет и для ужина с друзьями, и для летней встречи, и даже для уютного книжного клуба.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров