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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
2 мин

Любимый лимонный пирог актёра Боба Хоупа: рецепт из 5 ингредиентов

Рецепт, который десятилетиями не теряет популярности: нежный лимонный крем, воздушная меренга и готовая основа для пирога. Любимый десерт легендарного актёра и комика Боба Хоупа — простая классика с ретро-шармом.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Боб Хоуп

Боб Хоуп / © Associated Press

Когда не хочется придумывать сложный десерт, лучше всего подходят проверенные временем рецепты, об этом рассказало издание EatingWell. Именно таким является любимый лимонный пирог Боба Хоупа, комика и актёра, который 18 раз вел церемонию вручения премий «Оскар», чаще, чем кто-либо в истории, — американская классика, которую поклонники ретро-рецептов вновь активно обсуждают.

Боб Хоуп / © Associated Press

Боб Хоуп / © Associated Press

Ингредиенты

  • сахар

  • кукурузный крахмал

  • яйца — 2 шт.

  • лимонный сок

  • сливочное масло

  • готовая основа для пирога

Приготовление

  1. Для начинки сахар и крахмал смешивают с кипятком, быстро перемешивают, чтобы масса стала гладкой и густой.

  2. Затем добавляют два слегка взбитых желтка, свежий лимонный сок, щепотку соли и масло. Если хочется более насыщенного вкуса, можно использовать три желтка.

  3. Готовую лимонную начинку выливают в корж, а белки, оставшиеся после отделения желтков, взбивают с сахаром до пышной блестящей меренги. Она должна держать устойчивые пики.

  4. Меренгу выкладывают поверх лимонного крема и отправляют пирог в духовку примерно на 15 минут при температуре 165 °C. Начинка уже готова к выпечке, поэтому духовка нужна в основном для того, чтобы меренга закрепилась и покрылась нежной золотистой корочкой.

  5. Лучше всего дать пирогу немного остыть, а ещё лучше — хорошо охладить перед подачей.

лимонный пирог

лимонный пирог

Слегка кислый лимонный крем, сладкая воздушная меренга и хрустящая основа создают тот самый вкус американской классики, который напоминает о семейных ужинах, старых закусочных и домашних праздниках. Такой пирог прекрасно подойдет и для ужина с друзьями, и для летней встречи, и даже для уютного книжного клуба.

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