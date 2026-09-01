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Любимый лимонный пирог актёра Боба Хоупа: рецепт из 5 ингредиентов
Рецепт, который десятилетиями не теряет популярности: нежный лимонный крем, воздушная меренга и готовая основа для пирога. Любимый десерт легендарного актёра и комика Боба Хоупа — простая классика с ретро-шармом.
Когда не хочется придумывать сложный десерт, лучше всего подходят проверенные временем рецепты, об этом рассказало издание EatingWell. Именно таким является любимый лимонный пирог Боба Хоупа, комика и актёра, который 18 раз вел церемонию вручения премий «Оскар», чаще, чем кто-либо в истории, — американская классика, которую поклонники ретро-рецептов вновь активно обсуждают.
Ингредиенты
сахар
кукурузный крахмал
яйца — 2 шт.
лимонный сок
сливочное масло
готовая основа для пирога
Приготовление
Для начинки сахар и крахмал смешивают с кипятком, быстро перемешивают, чтобы масса стала гладкой и густой.
Затем добавляют два слегка взбитых желтка, свежий лимонный сок, щепотку соли и масло. Если хочется более насыщенного вкуса, можно использовать три желтка.
Готовую лимонную начинку выливают в корж, а белки, оставшиеся после отделения желтков, взбивают с сахаром до пышной блестящей меренги. Она должна держать устойчивые пики.
Меренгу выкладывают поверх лимонного крема и отправляют пирог в духовку примерно на 15 минут при температуре 165 °C. Начинка уже готова к выпечке, поэтому духовка нужна в основном для того, чтобы меренга закрепилась и покрылась нежной золотистой корочкой.
Лучше всего дать пирогу немного остыть, а ещё лучше — хорошо охладить перед подачей.
Слегка кислый лимонный крем, сладкая воздушная меренга и хрустящая основа создают тот самый вкус американской классики, который напоминает о семейных ужинах, старых закусочных и домашних праздниках. Такой пирог прекрасно подойдет и для ужина с друзьями, и для летней встречи, и даже для уютного книжного клуба.