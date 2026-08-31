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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1723
Время на прочтение
2 мин

Тот же вкус с детства: три рецепта томатного сока на зиму

Три рецепта томатного сока, которым будете смаковать зимой: классический томатный сок, пикантный с чесноком и ароматный с болгарским перцем.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Томатный сок.

Томатный сок. / © Pixabay

Томатный сок — одна из самых вкусных и полезных домашних заготовок, которую легко приготовить из помидоров, сезон которых сейчас в разгаре. Домашний напиток выходит насыщенным, ароматным и без лишних добавок.

ТСН.ua подготовил три простых рецепта томатного сока.

Классический томатный

Ингредиенты:

  • 5 кг помидоров;

  • 1–1,5 ст. л. соли

  • 1 ч. л. сахара

Приготовление:

  1. Помидоры помойте, удалите плодоножку и нарежьте большими кусками. В кастрюле проварите 15–20 минут, чтобы овощи стали мягкими.

  2. Протрите помидоры через сито или пропустите через соковыжималку, чтобы отделить кожуру и семена. Полученный сок перелейте в кастрюлю, добавьте соль и сахар.

  3. Доведите до кипения и варите 10–15 минут, снимая пену. Горячий сок разлейте в стерилизованные банки, закройте герметично крышками, переверните и оставьте до полного охлаждения.

2. Томатный сок с чесноком

Ингредиенты:

  • 5 кг помидоров

  • 5–6 зубчиков чеснока

  • 1,5 ст. л. соли

  • 1 ч. л. сахара

  • несколько горошин черного перца

  • лавровые листья

Приготовление:

  1. Помидоры нарежьте и пропустите через соковыжималку или измельчите блендером. Перетрите через сито.

  2. Перелейте сок в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте соль, сахар, лавровый лист, перец и измельченный чеснок. Варите на небольшом огне 15–20 мин, периодически помешивая.

  3. Извлеките лавровый лист, разлейте горячий сок в стерилизованные банки и закройте крышками. Переверните банки и укутайте до полного охлаждения.

3. Томатный сок с болгарским перцем

Ингредиенты:

  • 5 кг помидоров

  • 500 г сладкого болгарского перца

  • 1,5-2 ст. л. соли

  • 1 ч. л. сахара

  • 1 ч. л. паприки

  • черный молотый

Приготовление:

  1. Помидоры и перец промойте, очистите от плодоножек. Нарежьте овощи кусочками и пропустите через соковыжималку или измельчите блендером и перетрите через сито.

  2. Перелейте сок в кастрюлю, добавьте соль, сахар, паприку и черный перец. Доведите до кипения и варите 20–25 мин, периодически помешивая.

  3. Горячий сок разлейте в предварительно стерилизованные банки и закройте герметично. Переверните банки вверх дном, укутайте и оставьте до полного охлаждения.

Напомним, мы делились точным рецептом томатного сока на 1 литр.

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