Тот же вкус с детства: три рецепта томатного сока на зиму

Томатный сок. / © Pixabay

Реклама

Томатный сок — одна из самых вкусных и полезных домашних заготовок, которую легко приготовить из помидоров, сезон которых сейчас в разгаре. Домашний напиток выходит насыщенным, ароматным и без лишних добавок.

ТСН.ua подготовил три простых рецепта томатного сока.

Реклама

Классический томатный

Ингредиенты:

Реклама

5 кг помидоров;

1–1,5 ст. л. соли

1 ч. л. сахара

Приготовление:

Помидоры помойте, удалите плодоножку и нарежьте большими кусками. В кастрюле проварите 15–20 минут, чтобы овощи стали мягкими. Протрите помидоры через сито или пропустите через соковыжималку, чтобы отделить кожуру и семена. Полученный сок перелейте в кастрюлю, добавьте соль и сахар. Доведите до кипения и варите 10–15 минут, снимая пену. Горячий сок разлейте в стерилизованные банки, закройте герметично крышками, переверните и оставьте до полного охлаждения.

2. Томатный сок с чесноком

Ингредиенты:

5 кг помидоров

5–6 зубчиков чеснока

1,5 ст. л. соли

1 ч. л. сахара

несколько горошин черного перца

лавровые листья

Приготовление:

Помидоры нарежьте и пропустите через соковыжималку или измельчите блендером. Перетрите через сито. Перелейте сок в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте соль, сахар, лавровый лист, перец и измельченный чеснок. Варите на небольшом огне 15–20 мин, периодически помешивая. Извлеките лавровый лист, разлейте горячий сок в стерилизованные банки и закройте крышками. Переверните банки и укутайте до полного охлаждения.

3. Томатный сок с болгарским перцем

Ингредиенты:

Реклама

5 кг помидоров

500 г сладкого болгарского перца

1,5-2 ст. л. соли

1 ч. л. сахара

1 ч. л. паприки

черный молотый

Приготовление:

Помидоры и перец промойте, очистите от плодоножек. Нарежьте овощи кусочками и пропустите через соковыжималку или измельчите блендером и перетрите через сито. Перелейте сок в кастрюлю, добавьте соль, сахар, паприку и черный перец. Доведите до кипения и варите 20–25 мин, периодически помешивая. Горячий сок разлейте в предварительно стерилизованные банки и закройте герметично. Переверните банки вверх дном, укутайте и оставьте до полного охлаждения.

Напомним, мы делились точным рецептом томатного сока на 1 литр.

Новости партнеров

Новости партнеров