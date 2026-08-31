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Тот же вкус с детства: три рецепта томатного сока на зиму
Три рецепта томатного сока, которым будете смаковать зимой: классический томатный сок, пикантный с чесноком и ароматный с болгарским перцем.
Томатный сок — одна из самых вкусных и полезных домашних заготовок, которую легко приготовить из помидоров, сезон которых сейчас в разгаре. Домашний напиток выходит насыщенным, ароматным и без лишних добавок.
ТСН.ua подготовил три простых рецепта томатного сока.
Классический томатный
Ингредиенты:
5 кг помидоров;
1–1,5 ст. л. соли
1 ч. л. сахара
Приготовление:
Помидоры помойте, удалите плодоножку и нарежьте большими кусками. В кастрюле проварите 15–20 минут, чтобы овощи стали мягкими.
Протрите помидоры через сито или пропустите через соковыжималку, чтобы отделить кожуру и семена. Полученный сок перелейте в кастрюлю, добавьте соль и сахар.
Доведите до кипения и варите 10–15 минут, снимая пену. Горячий сок разлейте в стерилизованные банки, закройте герметично крышками, переверните и оставьте до полного охлаждения.
2. Томатный сок с чесноком
Ингредиенты:
5 кг помидоров
5–6 зубчиков чеснока
1,5 ст. л. соли
1 ч. л. сахара
несколько горошин черного перца
лавровые листья
Приготовление:
Помидоры нарежьте и пропустите через соковыжималку или измельчите блендером. Перетрите через сито.
Перелейте сок в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте соль, сахар, лавровый лист, перец и измельченный чеснок. Варите на небольшом огне 15–20 мин, периодически помешивая.
Извлеките лавровый лист, разлейте горячий сок в стерилизованные банки и закройте крышками. Переверните банки и укутайте до полного охлаждения.
3. Томатный сок с болгарским перцем
Ингредиенты:
5 кг помидоров
500 г сладкого болгарского перца
1,5-2 ст. л. соли
1 ч. л. сахара
1 ч. л. паприки
черный молотый
Приготовление:
Помидоры и перец промойте, очистите от плодоножек. Нарежьте овощи кусочками и пропустите через соковыжималку или измельчите блендером и перетрите через сито.
Перелейте сок в кастрюлю, добавьте соль, сахар, паприку и черный перец. Доведите до кипения и варите 20–25 мин, периодически помешивая.
Горячий сок разлейте в предварительно стерилизованные банки и закройте герметично. Переверните банки вверх дном, укутайте и оставьте до полного охлаждения.
Напомним, мы делились точным рецептом томатного сока на 1 литр.