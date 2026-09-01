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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 2 сентября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 2 сентября?
Луна рассказывает
День, когда можно приступать к реализации важных профессиональных проектов и говорить правду, даже если она кажется людям неприятной или неудобной. Ложь очень быстро обнаружится, что не лучшим образом отразиться как на отношениях с обманутым человеком, так и на общей житейской ситуации в целом.
Луна рекомендует
День желательно посвятить получению новых знаний: в самое ближайшее время они пригодятся нам в работе — время не стоит на месте, поэтому очень важно оставаться конкурентоспособными.
Луна предостерегает
Велика вероятность того, что окружающие будут провоцировать нас на негатив, чтобы подпитаться нашими эмоциями — нельзя оставлять им им такого удовольствия, идя у них на поводу. Выяснение отношений с близким человеком, даже если у нас накопилось взаимное недовольство, лучше перенести на другой день — сегодня ни о чем договориться не удастся.
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