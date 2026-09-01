Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 2 вересня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

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Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 2 вересня?

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Місяць розповідає

День, коли можна братися за реалізацію важливих професійних проєктів і говорити правду, навіть якщо вона здається людям неприємною чи незручною. Брехня дуже швидко викриється, що негативно позначиться як на стосунках з обдуреною людиною, так і на загальній життєвій ситуації загалом.

Місяць рекомендує

Цей день бажано присвятити здобуванню нових знань: найближчим часом вони стануть нам у пригоді в роботі — час не стоїть на місці, тому дуже важливо залишатися конкурентоспроможними.

Місяць застерігає

Існує велика ймовірність того, що оточення буде провокувати нас на негатив, аби підживитися нашими емоціями — не можна давати йому такого задоволення, йдучи за ним на поводі. Вирішення суперечок із близькою людиною, навіть якщо у нас накопичилося взаємне невдоволення, краще перенести на інший час — цього дня ні про що домовитися не вдасться.

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