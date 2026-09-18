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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
119
Час на прочитання
2 хв

Такою ми її ще не бачили: Бріжит Макрон у пудрово-рожевій сукні і з новою зачіскою зустріла монархів Йорданії

Перша леді Франції з'явилася на офіційній зустрічі в Єлисейському палаці у ніжному аутфіті.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Еммануель і Бріжит Макрони

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон приймали в Єлисейському палаці короля Йорданії Абдаллу II і королеву Ранію, які прибули до Парижа з офіційним візитом. Під час зустрічі лідери Франції та Йорданії обговорили двосторонні відносини, а також регіональні й міжнародні питання.

Кролева Ранія і король Абдалла II, Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Кролева Ранія і король Абдалла II, Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Для офіційного приймання 73-річна Бріжит обрала елегантну пудрово-рожеву сукню довжини міді з рукавами три чверті, коміром-стійкою і спідницею А-силуету. Вбрання також мало застібку-блискавку золотистого кольору спереду, яка простягалася майже до талії, і дві великі накладні кишені з клапанами, прикрашеними золотистою фурнітурою. Сукня чудово підкреслила струнку фігуру дружини президента.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Бріжит доповнила аутфіт туфлями ніжно-рожевого кольору, з гострими металевими носками і на високих шпильках.

Перша леді продемонструвала цього дня нову зачіску: волосся вона зібрала у низький хвіст, а спереду випустила чубчик. На обличчі у неї був макіяж смокі-айс із чіткими бровами. У вухах у пані Макрон були маленькі золоті сережки-кільця, а на руках — золотистий широкий браслет, годинник і каблучки з камінням.

Еммануель був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і чорну краватку з білими кільцями.

Нагадаємо, Бріжит Макрон в ансамблі кольору мокко і туфлях Louis Vuitton зустріла у Єлисейському палаці президентське подружжя В’єтнаму.

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