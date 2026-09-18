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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
1 хв

Чи можна їсти після 18:00: вчені розвінчали один із найпопулярніших міфів

Експерти наголошують — значно важливіше, скільки людина з’їдає протягом усього дня, наскільки калорійною є їжа та скільки енергії вона витрачає.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Чимало людей, які хочуть мати гарну фігуру, впевнені, що їм не можна їсти після шостої години вечора

Чимало людей, які хочуть мати гарну фігуру, впевнені, що їм не можна їсти після шостої години вечора / © Credits

Популярна порада відмовлятися від вечері після 18:00 ґрунтується на припущенні, що пізня їжа нібито швидше перетворюється на жир. Однак час на годиннику сам по собі не визначає, чи набиратиме людина вагу.

Про це пише видання dailymail.com.

Дієтологи та медики радять завершувати останній прийом їжі за 2–3 години до сну. Якщо ви засинаєте о 23:00, то вечеря о 20:00 є абсолютно нормальною.

Тому універсальної заборони «після шостої не їсти» не існує. Для контролю ваги важливіші загальний раціон, розмір порцій, склад їжі, фізична активність і власний режим сну.

Щоб схуднути, потрібно розрахувати свою норму калорійності, відняти від неї 10% калорій — і ви отримаєте свою добову калорійність з дефіцитом. Якщо ви будете харчуватися в дефіциті калорій, додасте фізичну активність і переглянете харчування, результат не змусить себе довго чекати.

Раніше ми писали щодо міфів про дієти та тренування, які заважають скинути вагу. Більше про це читайте у новині.

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