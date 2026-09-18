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Чи можна їсти після 18:00: вчені розвінчали один із найпопулярніших міфів
Експерти наголошують — значно важливіше, скільки людина з’їдає протягом усього дня, наскільки калорійною є їжа та скільки енергії вона витрачає.
Популярна порада відмовлятися від вечері після 18:00 ґрунтується на припущенні, що пізня їжа нібито швидше перетворюється на жир. Однак час на годиннику сам по собі не визначає, чи набиратиме людина вагу.
Про це пише видання dailymail.com.
Дієтологи та медики радять завершувати останній прийом їжі за 2–3 години до сну. Якщо ви засинаєте о 23:00, то вечеря о 20:00 є абсолютно нормальною.
Тому універсальної заборони «після шостої не їсти» не існує. Для контролю ваги важливіші загальний раціон, розмір порцій, склад їжі, фізична активність і власний режим сну.
Щоб схуднути, потрібно розрахувати свою норму калорійності, відняти від неї 10% калорій — і ви отримаєте свою добову калорійність з дефіцитом. Якщо ви будете харчуватися в дефіциті калорій, додасте фізичну активність і переглянете харчування, результат не змусить себе довго чекати.
Раніше ми писали щодо міфів про дієти та тренування, які заважають скинути вагу. Більше про це читайте у новині.