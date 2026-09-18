Чи можна їсти після 18:00: вчені розвінчали один із найпопулярніших міфів

Чимало людей, які хочуть мати гарну фігуру, впевнені, що їм не можна їсти після шостої години вечора / © Credits

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Популярна порада відмовлятися від вечері після 18:00 ґрунтується на припущенні, що пізня їжа нібито швидше перетворюється на жир. Однак час на годиннику сам по собі не визначає, чи набиратиме людина вагу.

Про це пише видання dailymail.com.

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Дієтологи та медики радять завершувати останній прийом їжі за 2–3 години до сну. Якщо ви засинаєте о 23:00, то вечеря о 20:00 є абсолютно нормальною.

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Тому універсальної заборони «після шостої не їсти» не існує. Для контролю ваги важливіші загальний раціон, розмір порцій, склад їжі, фізична активність і власний режим сну.

Щоб схуднути, потрібно розрахувати свою норму калорійності, відняти від неї 10% калорій — і ви отримаєте свою добову калорійність з дефіцитом. Якщо ви будете харчуватися в дефіциті калорій, додасте фізичну активність і переглянете харчування, результат не змусить себе довго чекати.

Раніше ми писали щодо міфів про дієти та тренування, які заважають скинути вагу. Більше про це читайте у новині.

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