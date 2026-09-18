РФ масово запускає по Україні навчальні ракети RM48U, дешевші і менш точні за "Іскандери"

РФ масово запускає по Україні навчальні ракети / © ТСН

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Російські війська адаптували та почали масово застосовувати для ударів по Україні навчальні ракети RM48U. Вони є значно дешевшими та менш точними за балістичні «Іскандери», однак дозволяють ворогу підтримувати рекордно високу інтенсивність обстрілів.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на ексклюзивні дані аналітиків Офісу генерального прокурора України та оцінки військових експертів.

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Мішені для тренувань замість високоточної зброї

Ракети RM48U перпочатково розроблялися як навчальні мішені для тренувань підрозділів ППО. Проте переобладнання цих снарядів у повноцінну зброю дозволило Кремлю розширити повітряний терор, не витрачаючи недоторканні запаси ракет «Іскандер», KN-23 та «Циркон».

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За даними українського Офісу генпрокурора, у липні та на початку серпня 2026 року ракети RM48U склали понад половину з 228 випущених по Україні балістичних і гіперзвукових ракет.

На тлі сплеску застосування RM48U у липні кількість випущених «Іскандерів» скоротилася до 38 проти понад 100 одиниць у червні.

Саме такою менш точною ракетою ворог атакував Броварський район на Київщині, де внаслідок удару по залізничній платформі загинуло вісім людей.

Стратегія виснаження та загроза для ППО

Старший науковий співробітник королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Сідхарт Каушал підкреслює, що РФ використовує RM48U з двома цілями: виснажити залишки українських протиракет і приберегти потужнішу зброю для осінньо-зимових атак на енергетику.

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Застосування дешевих ракет відбувається у критичний момент, коли Україна відчуває гострий дефіцит протиракет Patriot, які є єдиним засобом збиття балістики.

За даними ООН, липень 2026 року став найкривавішим місяцем для цивільного населення України за довгий час (загинуло щонайменше 437 людей), де головним чинником смертей стали саме масовані ракетно-дронові удари РФ.

Раніше аналітики видання The Economist повідомили про те, що Росія переходить до нового етапу війни, коли межа між фронтом і тилом дедалі більше стирається, а масовані удари по українських містах стають регулярнішими. Одночасно Москва нарощує виробництво далекобійної зброї, використовує швидші ударні дрони та намагається завдати Україні максимальних економічних збитків.

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