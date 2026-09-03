Росія готує сотні нових комплексів РЕБ проти Starlink — експерт

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Російські підприємства закуповують комплектуючі для виробництва кількох сотень комплексів радіоелектронної боротьби, призначених для протидії супутниковому зв’язку Starlink.

Про це повідомив український фахівець у сфері радіотехнологій Сергій Флеш.

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За його інформацією, Росія планує виготовити ще близько 300–400 таких комплексів.

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«Один комплекс охоплює площу 15–25 кв. км. Противник намагатиметься захистити всі важливі об’єкти на окупованій території від наших БПЛА», — зазначив Флеш.

Він пояснив, що російські військові можуть використовувати ці засоби РЕБ для створення зон перешкод навколо важливих об'єктів на тимчасово окупованих територіях, ускладнюючи роботу українських безпілотників, які використовують супутниковий зв'язок.

Водночас експерт зауважив, що у майбутньому Україна також може застосовувати подібні технологічні рішення для протидії російським супутниковим системам, зокрема угрупованню «Рассвет».

Дефіцит ППО та загрози для енергетики взимку — останні новини

Українські сили протиповітряної оборони стикаються з критичним браком ракет, через що перед початком холодів виникла драматична ситуація з відбиттям ворожих балістичних атак. За словами австрійського полковника Маркуса Райснера, європейські виробничі потужності досі суттєво не зросли, водночас американські запаси зенітних засобів відчутно скоротилися через необхідність утримувати резерви для власної безпеки.

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Експерт наголошує, що Росія системно реалізує довгострокову стратегію руйнування критичної інфраструктури, намагаючись повністю позбавити українські міста можливості стабільно генерувати тепло та електроенергію. Крім того, окупаційні війська продовжують масштабну мобілізацію живої сили та активно застосовують важкі керовані авіабомби з безпечної відстані, проти яких на фронті гостро бракує сучасних протиракетних систем.

Аналітики авторитетного видання Bloomberg попереджають, що швидке нарощування ракетного потенціалу країни-агресорки створює загрозу найважчої зими для енергосистеми України. За даними вітчизняної розвідки, Москва вже здатна щомісяця виготовляти понад 220 ракет, значна частина з яких є балістичними, водночас наявні запаси західних протиракетних комплексів практично вичерпані.

Фахівці зазначають, що стандартні сталеві укриття не здатні надійно захистити енергетичні підстанції від прямих влучань важких балістичних ракет «Іскандер». Саме тому міжнародні партнери мають терміново знайти додаткові системи перехоплення або надати дієві інструменти для ураження російських заводів і пускових установок безпосередньо на ворожій території.

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