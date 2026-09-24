Друга хвиля "бабиного літа" в Україні: синоптик назвав точні дати

Тепла погода ще потішить українців / © pexels.com

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Уже від п’ятниці, 25 вересня, до України прийде друга хвиля «бабиного літа».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив синоптик Віталій Постригань.

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Проте затяжної негоди очікувати не варто: осінь вирішила зробити невелику паузу й потішити українців сонячними днями.

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«Атмосферний тиск почне зростати, хмари розсіються, а температурні показники підуть угору. До України зайде сухе та комфортне „бабине літо“, — зазначив він.

Погода на 24 вересня

У четвер, 24 вересня, активний південний циклон принесе до більшості областей України дощі з грозами, сильний вітер і значне похолодання. У західних областях істотних опадів не передбачається. Упродовж дня стовпчики термометрів показуватимуть від +14 до +19 градусів тепла.

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