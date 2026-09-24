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Друга хвиля "бабиного літа" в Україні: синоптик назвав точні дати
Після нетривалого похолодання наприкінці вересня до України повернеться справжнє тепло.
Уже від п’ятниці, 25 вересня, до України прийде друга хвиля «бабиного літа».
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив синоптик Віталій Постригань.
Проте затяжної негоди очікувати не варто: осінь вирішила зробити невелику паузу й потішити українців сонячними днями.
«Атмосферний тиск почне зростати, хмари розсіються, а температурні показники підуть угору. До України зайде сухе та комфортне „бабине літо“, — зазначив він.
Погода на 24 вересня
У четвер, 24 вересня, активний південний циклон принесе до більшості областей України дощі з грозами, сильний вітер і значне похолодання. У західних областях істотних опадів не передбачається. Упродовж дня стовпчики термометрів показуватимуть від +14 до +19 градусів тепла.