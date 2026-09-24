ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
614
Час на прочитання
1 хв

Друга хвиля "бабиного літа" в Україні: синоптик назвав точні дати

Після нетривалого похолодання наприкінці вересня до України повернеться справжнє тепло.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Тепла погода ще потішить українців

Тепла погода ще потішить українців / © pexels.com

Уже від п’ятниці, 25 вересня, до України прийде друга хвиля «бабиного літа».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив синоптик Віталій Постригань.

Проте затяжної негоди очікувати не варто: осінь вирішила зробити невелику паузу й потішити українців сонячними днями.

«Атмосферний тиск почне зростати, хмари розсіються, а температурні показники підуть угору. До України зайде сухе та комфортне „бабине літо“, — зазначив він.

Погода на 24 вересня

У четвер, 24 вересня, активний південний циклон принесе до більшості областей України дощі з грозами, сильний вітер і значне похолодання. У західних областях істотних опадів не передбачається. Упродовж дня стовпчики термометрів показуватимуть від +14 до +19 градусів тепла.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie