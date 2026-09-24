Мариновані гриби з медом / © www.freepik.com/free-photo

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Оскільки сезон грибів уже в самому розпалі, треба знати кілька смачних рецептів, аби замаринувати гриби на зиму. Один з найкращих рецептів має секретний інгредієнт — мед. Як зробити мариновані гриби з медом і який смак це дасть?

Рецептом ділиться Kobieta.

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Мариновані гриби з медом на зиму: дуже смачний рецепт

Зробіть цьогоріч кілька баночок маринованих грибів за новим рецептом — з медом. Ця пікантна заготовка має всі шанси стати справжньою окрасою будь-якого святкового чи щоденного столу.

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Зазвичай класична оцтова закрутка подобається далеко не всім через надмірну гостроту та кислинку. Спроби пом’якшити різкий аромат за допомогою звичайного цукру часто не дають бажаного результату та ще й роблять смак посереднім.

Натомість мед ідеально балансує смак маринованих грибів: він надає страві м’якої солодкості, огортає її глибоким багатим ароматом і робить смаковий профіль гармонійним.

Якщо під рукою у вас є свіжий натуральний мед, обов’язково спробуйте цей рецепт маринованих грибів.

Інгредієнти

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свіжі дрібні гриби — 0,5 кг;

вода — 3 склянки;

столовий оцет — 1 склянка;

лимонна кислота — 1 ч. ложка;

натуральний мед — 10 ст. ложок;

сіль — 3 ч. ложки;

приправа гвоздика.

Як замаринувати гриби з медом: покроковий рецепт

Ретельно очистіть гриби від землі та відваріть їх у злегка підсоленій воді з додаванням лимонної кислоти. Дайте стекти зайвій рідині через друшляк. Після цього розкладіть гриби по підготовлених простерилізованих скляних банках. У кожну місткість покладіть по кілька бутонів гвоздики. Для маринаду закип’ятіть воду. Одразу після зняття з вогню влийте у сотейник оцет і добре перемішайте. Потім додайте мед і розмішуйте до повного розчинення. Гарячою медово-оцтовою сумішшю повністю залийте гриби в банках. Простерилізуйте та закатайте заготовки.

Де шукати гриби у вересні 2026

Нагадаємо, вересень вважається одним із найурожайніших місяців для грибників завдяки поєднанню прогрітого ґрунту та осінньої вологи від дощів і туманів.

У цей період у лісах активно ростуть білі гриби, осінні опеньки, маслюки, підосичники, підберезовики, рижики, грузді та лисички. Залежно від виду, їх можна знайти у соснових, хвойних, мішаних чи листяних лісах — на сонячних галявинах, серед моху, біля коріння дерев або на старих пеньках.

Збирати гриби найкраще вранці, обережно зрізаючи або викручуючи їх, щоб не пошкодити грибницю. Головне правило безпеки — брати лише добре знайомі їстівні види, залишаючи в лісі перезрілі або пошкоджені екземпляри, а також уникати збору біля доріг чи промзон. Перебирати та готувати врожай необхідно того ж дня, оскільки за кімнатної температури гриби швидко псуються.

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