Червиві гриби — їсти чи викидати: фахівці пояснили, де проходить межа

Гриби / © pexels.com

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Грибний сезон набирає обертів, а разом із хорошим урожаєм грибникам дедалі частіше трапляються червиві екземпляри. Утім, не всі пошкоджені личинками гриби обов’язково небезпечні — усе залежить від ступеня ураження.

Про це йдеться в матеріалі Interia Kobieta.

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Фахівці наголошують, що збирати слід лише ті гриби, у їстівності яких немає жодних сумнівів. Якщо вид важко визначити, краще залишити його в лісі.

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Чи можна їсти гриби з червами

Якщо їстівний гриб лише трохи пошкоджений личинками або комахами, уражені частини можна зрізати, а решту добре очистити та термічно обробити.

Однак сильно червиві гриби краще не брати.

Фахівці санітарної служби застерігають, що в ходах, які залишають личинки, можуть накопичуватися продукти їхньої життєдіяльності та бактерії. Через це тканини гриба починають розкладатися, а вживання такого продукту може спричинити проблеми з травленням або харчове отруєння.

Особливо небезпечними вважаються гриби, які стали м’якими, губчастими або вже почали гнити — такі екземпляри рекомендують одразу викидати.

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Чому восени червивих грибів стає менше

Кількість уражених грибів значною мірою залежить від погоди.

У теплу пору року та на початку осені комахи особливо активні, тому личинки можуть з’являтися навіть у молодих грибах.

Натомість із похолоданням та першими заморозками активність комах знижується. Саме тому пізньої осені гриби частіше залишаються чистими.

Також усе залежить від виду. Личинки частіше уражають м’які та м’ясисті гриби, зокрема білі, маслюки та болетуси. Лисички, рижики й гливи зазвичай стійкіші до такого пошкодження.

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Як правильно збирати гриби

Гриби радять складати у плетені кошики, а не в пластикові пакети, де вони швидше намокають і псуються.

Також не варто ламати або топтати гриби, які ви не збираєте, адже вони є частиною лісової екосистеми та слугують їжею для тварин.

Нагадаємо, у вересні грибники можуть розраховувати на білі гриби, опеньки, маслюки, лисички та інші популярні види. Де шукати грибні місця та яких правил збирання дотримуватися.

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