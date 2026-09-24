Червивые грибы — есть или выбрасывать: специалисты объяснили, где проходит граница

Грибы / © pexels.com

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Грибной сезон набирает обороты, а вместе с хорошим урожаем грибникам все чаще встречаются червивые экземпляры. Впрочем, не все поврежденные личинками грибы обязательно опасны – все зависит от степени поражения.

Об этом говорится в материале Interia Kobieta.

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Специалисты отмечают, что собирать следует только те грибы, в съедобности которых нет никаких сомнений. Если вид затруднительно определить, лучше оставить его в лесу.

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Можно ли есть грибы с червями

Если съедобный гриб немного поврежден личинками или насекомыми, пораженные части можно срезать, а остальные хорошо очистить и термически обработать.

Однако сильно червивые грибы лучше не брать.

Специалисты санитарной службы предостерегают, что в ходах, покидающих личинки, могут накапливаться продукты их жизнедеятельности и бактерии. Из-за этого ткани гриба начинают разлагаться, а употребление такого продукта может вызвать проблемы с пищеварением или пищевое отравление.

Особенно опасными считаются грибы, которые стали мягкими, губчатыми или уже начали гнить – такие экземпляры рекомендуют сразу выбрасывать.

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Почему осенью червивых грибов становится меньше

Количество пораженных грибов в значительной степени зависит от погоды.

В теплое время года и в начале осени насекомые особенно активны, поэтому личинки могут появляться даже в молодых грибах.

С похолоданием и первыми заморозками активность насекомых снижается. Именно поэтому поздней осенью грибы чаще остаются чистыми.

Также все зависит от вида. Личинки чаще поражают мягкие и мясистые грибы, в частности, белые, маслята и болетусы. Лисички, рыжики и вешенки обычно более устойчивы к такому повреждению.

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Как правильно собирать грибы

Грибы советуют складывать в плетеные корзины, а не в пластиковые пакеты, где они быстрее намокают и портятся.

Также не стоит ломать или топтать грибы, которые вы не собираете, они являются частью лесной экосистемы и служат пищей для животных.

Напомним, в сентябре грибники могут рассчитывать на белые грибы, опята, маслята, лисички и другие популярные виды. Где искать грибные места и какие правила сбора соблюдать.

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