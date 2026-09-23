Подготовка сада к зиме: шесть осенних работ, которые на самом деле можно не делать

Что не нужно делать в саду осенью / © pexels.com

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Однако некоторые привычные осенние работы в саду можно пропустить. Современный подход к садоводству предполагает меньше чрезмерной уборки и больше внимания к естественным процессам. Это не только экономит силы и время, но и в некоторых случаях помогает растениям, насекомым и другим обитателям сада пережить зиму.

В HouseBeautiful рассказали, от каких шести дел осенью можно отказаться или по крайней мере выполнять их не так тщательно, как мы привыкли.

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Необязательно сгребать все опавшие листья

Идеально чистый газон без всякого листочка может выглядеть опрятно, но собирать все опавшие листья в мешки не всегда нужно.

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Если листья покрывают лишь небольшую часть газона, их можно оставить. Еще один вариант — измельчить листья газонокосилкой. Постепенно оно будет разлагаться и возвращать питательные вещества в почву. Опавшие листья также можно использовать для компостирования.

В то же время, толстый плотный слой листьев на газоне оставлять не стоит. Трава нуждается в свете, а избыточное количество листьев может создать неблагоприятные условия и способствовать развитию заболеваний.

Поэтому во время уборки сада осенью не обязательно стараться убрать каждый листик. Часть листьев можно использовать с пользой для сада.

Отложите масштабную обрезку деревьев и кустов

Осень кажется удобным временем для того, чтобы взять секатор и привести деревья и декоративные кусты в порядок. Однако с масштабной обрезкой лучше не торопиться.

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Обрезка может провоцировать появление нового прироста. Если после этого наступят морозы, молодые побеги не успеют достаточно окрепнуть и могут пострадать от низких температур.

Есть еще одна причина быть осторожными. Некоторые декоративные кустарники формируют цветочные почки будущего сезона заранее. Осенняя обрезка таких растений может лишить вас части цветения в следующем году.

Это не значит, что осенью секатор вообще не нужен. Поврежденные, сломанные или опасные ветви можно удалять при необходимости. А вот формовочную обрезку многих деревьев и кустов целесообразнее оставить до периода покоя в конце зимы или начале весны.

Не спешите подкармливать все растения

Еще одна распространенная осенняя работа — внесение удобрений. Однако осенью многолетние растения, деревья и кустарники постепенно готовятся к периоду покоя, поэтому стимулировать активное наращивание зеленой массы перед холодами не всегда целесообразно.

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Особенно не стоит пытаться с помощью подкормки заставить растения активно расти в преддверии морозов.

Для многих многолетников, деревьев и декоративных кустов подкормки можно перенести на весну и при необходимости использовать удобрение пролонгированного действия.

Не нужно активно подкармливать и растения, только что высадившие осенью. В этот период для них важнее хорошо укорениться, чем тратить силы на формирование новых надземных побегов.

Не обрезайте все многолетники под корень

Обрезка многолетников осенью — еще одно дело, с которым не обязательно спешить.

Растения с признаками болезней действительно следует убрать, чтобы уменьшить количество пораженного растительного материала на участке. Но здоровые многолетники можно частично оставить до весны.

К примеру, семенные головки эхинацеи и рудбекии могут стать источником корма для птиц. Сухие стебли некоторых растений создают места для зимовки полезных насекомых, а декоративные злаки способны украшать сад даже зимой.

Так что если вам не мешает несколько более естественный вид клумбы, тотальную осеннюю уборку можно отложить.

Не все розы нужно укрывать на зиму

Подготовка роз к зиме для многих садоводов означает обязательное укрытие каждого куста. Но потребность в этом во многом зависит от сорта розы и местных зимних условий.

Старинные, миниатюрные и некоторые более чувствительные сорта могут потребовать дополнительной защиты. В то же время многие современные сорта роз селекционировали с расчетом на лучшую выносливость и морозостойкость.

Поэтому, прежде чем тратить время на сложное укрытие, следует выяснить характеристики конкретного сорта и его зимостойкость. В регионах с суровыми зимами или для менее морозостойких сортов защита все же может быть необходимой.

Не нужно убирать из сада все растительные остатки

Желание оставить клумбы и сад совершенно чистыми понятно. Однако осенью не обязательно убирать каждую сухую веточку, стебель или лист.

Часть растительных остатков может стать зимним пристанищем для полезных насекомых и других небольших обитателей сада. Поэтому на некоторых участках можно оставить естественный слой листьев и сухих растений.

Другое дело — больные растения. Если листья или стебли имеют явные признаки заболеваний, их лучше убрать в соответствии с рекомендациями для конкретной культуры.

Здоровые же растительные остатки не всегда нужно воспринимать как мусор. Они являются частью природной экосистемы сада.

Что на самом деле стоит сделать в саду осенью

Отказ от лишних работ не означает, что сад совсем не нужно готовить к холодам. Осень остается важным периодом для садовода.

В настоящее время можно высаживать луковицы весеннецветущих растений, собирать семена, убирать огород после завершения сезона и выкапывать теплолюбивые луковицы и клубни растений, которые не способны перезимовать в открытом грунте в вашем климате.

Главное правило — не делать определенную работу только потому, что так делали всегда. Иногда менее тщательная осенняя уборка не только освобождает несколько часов, но и оставляет сад более естественным и благоприятным для его маленьких обитателей.

FAQ

Нужно ли сгребать опавшие листья осенью?

Необязательно убирать все опавшие листья. Если его немного, часть можно оставить или измельчить газонокосилкой, чтобы органическая масса постепенно разлагалась. Также здоровые листья можно добавить к компоста. Однако толстый слой листьев из газона лучше убрать или измельчить, поскольку он перекрывает траве доступ к свету и может создавать условия для развития болезней.

Какие растения не нужно обрезать осенью?

Не следует автоматически обрезать осенью все многолетники и декоративные кусты. Здоровые эхинацеи, рудбекии и декоративные злаки можно оставить до весны: их семена служат кормом для птиц, а сухие стебли приютом для насекомых. Также в осторожности нуждаются кусты, которые уже сформировали цветочные почки на следующий сезон. В то же время, больные и поврежденные части растений целесообразно удалить.

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