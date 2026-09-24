62-річний Бред Пітт з’явився на публіці в джинсовому total look та рожевій краватці

Бред Пітт / © Getty Images

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62-річний Бред Пітт продемонстрував черговий стильний образ під час кінофестивалю в Сан-Себастьяні, де презентував свій новий фільм «Серце звіра».

На фотографіях актор з’явився у синій джинсовій куртці з накладними кишенями та світлих прямих джинсах. Під курткою він мав на собі білу сорочку, а головним акцентом образу стала ніжно-рожева краватка. Пітт також одягнув великі сонцезахисні окуляри з фіолетовими лінзами, вінтажний годинник і коричневі замшеві черевики з кількома пряжками.

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Бред Пітт / © Getty Images

До Сан-Себастьяна актор приїхав не лише заради ефектного виходу. Він представив новий пригодницький трилер «Серце звіра», режисером якого став Девід Ейр. У фільмі Пітт грає Джеймса Белмонта — колишнього військовослужбовця спецназу, який після авіакатастрофи опиняється разом зі своїм бойовим собакою Одіном у дикій місцевості Аляски.

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На прес-конференції Пітт розповів, що особливо сильним для нього став досвід роботи з собакою, яка зіграла Одіна. За словами актора, вони швидко знайшли спільну мову, а деякі реакції тварини виявилися настільки природними, що їх навіть залишили у фільмі.

Фільм вийде в український прокат 24 вересня.

Нагадаємо, раніше Бред Пітт у камуфляжному костюмі з’явився на публіці зі своєю коханою.

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