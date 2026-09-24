ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
302
Час на прочитання
1 хв

62-річний Бред Пітт з’явився на публіці в джинсовому total look та рожевій краватці

Актор бере активну участь у промокампанії свого нового фільму.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Бред Пітт

Бред Пітт / © Getty Images

62-річний Бред Пітт продемонстрував черговий стильний образ під час кінофестивалю в Сан-Себастьяні, де презентував свій новий фільм «Серце звіра».

На фотографіях актор з’явився у синій джинсовій куртці з накладними кишенями та світлих прямих джинсах. Під курткою він мав на собі білу сорочку, а головним акцентом образу стала ніжно-рожева краватка. Пітт також одягнув великі сонцезахисні окуляри з фіолетовими лінзами, вінтажний годинник і коричневі замшеві черевики з кількома пряжками.

Бред Пітт / © Getty Images

Бред Пітт / © Getty Images

До Сан-Себастьяна актор приїхав не лише заради ефектного виходу. Він представив новий пригодницький трилер «Серце звіра», режисером якого став Девід Ейр. У фільмі Пітт грає Джеймса Белмонта — колишнього військовослужбовця спецназу, який після авіакатастрофи опиняється разом зі своїм бойовим собакою Одіном у дикій місцевості Аляски.

На прес-конференції Пітт розповів, що особливо сильним для нього став досвід роботи з собакою, яка зіграла Одіна. За словами актора, вони швидко знайшли спільну мову, а деякі реакції тварини виявилися настільки природними, що їх навіть залишили у фільмі.

Фільм вийде в український прокат 24 вересня.

Нагадаємо, раніше Бред Пітт у камуфляжному костюмі з’явився на публіці зі своєю коханою.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie