Бред Пітт у камуфляжному костюмі і зі своєю коханою у романтичній сукні презентував фільм "Серце звіра"

Інес де Рамон і Бред Пітт / © Associated Press

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Бред Пітт презентував у Франкліні, штат Теннессі, фільм «Серце звіра» зі своєю участю. На захід він прийшов разом зі своєю коханою Інес де Рамон. Пара охоче позувала перед фотографами, тримаючись за руки.

Інес де Рамон і Бред Пітт / © Associated Press

Для прем’єри актор обрав незвичайний костюм з камуфляжним принтом, який складався з піджака на одному ґудзику і з накладними клапанами та широких штанів. Під нього Пітт одягнув базову оливкову футболку.

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Бред Пітт / © Associated Press

Лук він доповнив темним взуттям, яке мало поношений вигляд, кількома золотими ланцюжками з підвісками й окулярами-авіаторами з тонованими лінзами. Волосся актор уклав трішки недбало, а також продемонстрував акуратну бороду з сивиною.

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Інес де Рамон мала чарівний вигляд у романтичній напівпрозорій сукні персикового відтінку з глибоким декольте і мереживним оздобленням. Вбрання мало вільний багатоярусний крій і було прикрашене рюшами.

Інес де Рамон і Бред Пітт / © Associated Press

Вона зробила укладання з локонами та кількома заплетеними кісками, макіяж з виразними стрілками і коричневою помадою, а також нюдовий манікюр.

Пітт і де Рамон мали ефектний вигляд разом: його брутальний камуфляж контрастував із її ніжною мереживною сукнею.

Інес де Рамон і Бред Пітт / © Associated Press

На прем’єрі Бред також позував разом із колегами, режисером та іншими представниками знімальної команди стрічки.

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Бред Пітт з колегами зі стрічки / © Associated Press

Бред Пітт / © Associated Press

Про фільм

Після авіакатастрофи боєць спецпідрозділу Джеймс Белмонт, роль якого виконав Бред Пітт, та його вірний пес Одін опиняються серед безкрайніх просторів Аляски.

Відрізані від цивілізації та будь-якої допомоги, вони змушені покладатися лише один на одного у боротьбі з нещадною природою. «Серце звіра» — напружений пригодницький трилер про виживання, відданість і силу справжньої дружби від режисера Девіда Еєра.

В український прокат фільм вийде 24 вересня.

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