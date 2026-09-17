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- Категорія
- Шоу-бізнес
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Бред Пітт у камуфляжному костюмі і зі своєю коханою у романтичній сукні презентував фільм "Серце звіра"
Інес де Рамон підтримала коханого на прем’єрі пригодницького трилера, в якому він виконав головну роль.
Бред Пітт презентував у Франкліні, штат Теннессі, фільм «Серце звіра» зі своєю участю. На захід він прийшов разом зі своєю коханою Інес де Рамон. Пара охоче позувала перед фотографами, тримаючись за руки.
Для прем’єри актор обрав незвичайний костюм з камуфляжним принтом, який складався з піджака на одному ґудзику і з накладними клапанами та широких штанів. Під нього Пітт одягнув базову оливкову футболку.
Лук він доповнив темним взуттям, яке мало поношений вигляд, кількома золотими ланцюжками з підвісками й окулярами-авіаторами з тонованими лінзами. Волосся актор уклав трішки недбало, а також продемонстрував акуратну бороду з сивиною.
Інес де Рамон мала чарівний вигляд у романтичній напівпрозорій сукні персикового відтінку з глибоким декольте і мереживним оздобленням. Вбрання мало вільний багатоярусний крій і було прикрашене рюшами.
Вона зробила укладання з локонами та кількома заплетеними кісками, макіяж з виразними стрілками і коричневою помадою, а також нюдовий манікюр.
Пітт і де Рамон мали ефектний вигляд разом: його брутальний камуфляж контрастував із її ніжною мереживною сукнею.
На прем’єрі Бред також позував разом із колегами, режисером та іншими представниками знімальної команди стрічки.
Про фільм
Після авіакатастрофи боєць спецпідрозділу Джеймс Белмонт, роль якого виконав Бред Пітт, та його вірний пес Одін опиняються серед безкрайніх просторів Аляски.
Відрізані від цивілізації та будь-якої допомоги, вони змушені покладатися лише один на одного у боротьбі з нещадною природою. «Серце звіра» — напружений пригодницький трилер про виживання, відданість і силу справжньої дружби від режисера Девіда Еєра.
В український прокат фільм вийде 24 вересня.