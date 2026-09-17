Брэд Питт в камуфляжном костюме и со своей возлюбленной в романтическом платье представил фильм "Сердце зверя"

Инес де Рамон и Брэд Питт / © Associated Press

Реклама

Брэд Питт представил в Франклине, штат Теннесси, фильм «Сердце зверя», в котором он снялся. На мероприятие он пришел вместе со своей возлюбленной Инес де Рамон. Пара охотно позировала перед фотографами, держась за руки.

Инес де Рамон и Брэд Питт / © Associated Press

Для премьеры актер выбрал необычный костюм с камуфляжным принтом, состоящий из пиджака на одной пуговице с накладными клапанами и широких брюк. Под него Питт надел простую оливковую футболку.

Реклама

Брэд Питт / © Associated Press

Он дополнил образ темной обувью, выглядевшей немного поношенной, несколькими золотыми цепочками с подвесками и очками-авиаторами с тонированными линзами. Волосы актер уложил немного небрежно, а также продемонстрировал аккуратную бороду с сединой.

Реклама

Инес де Рамон выглядела очаровательно в романтичном полупрозрачном платье персикового оттенка с глубоким декольте и кружевной отделкой. Наряд имел свободный многоярусный крой и был украшен рюшами.

Инес де Рамон и Брэд Питт / © Associated Press

Она сделала прическу с локонами и несколькими заплетенными косичками, макияж с выразительными стрелками и коричневой помадой, а также нюдовый маникюр.

Питт и де Рамон прекрасно смотрелись вместе: его брутальный камуфляж контрастировал с ее нежным кружевным платьем.

Инес де Рамон и Брэд Питт / © Associated Press

На премьере Брэд также позировал вместе с коллегами, режиссером и другими представителями съемочной группы фильма.

Реклама

Брэд Питт с коллегами по фильму / © Associated Press

Брэд Питт / © Associated Press

О фильме

После авиакатастрофы боец спецподразделения Джеймс Белмонт, роль которого исполнил Брэд Питт, и его верный пес Один оказываются среди бескрайних просторов Аляски.

Отрезанные от цивилизации и любой помощи, они вынуждены полагаться только друг на друга в борьбе с безжалостной природой. «Сердце зверя» — напряженный приключенческий триллер о выживании, преданности и силе настоящей дружбы от режиссера Дэвида Эйера.

В украинский прокат фильм выйдет 24 сентября.

Реклама

Новости партнеров