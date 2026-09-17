"Это возмутительно": Кайли Дженнер критикуют за 17-минутный перелет на частном самолете

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

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29-летняя участница известного реалити-шоу и успешная бизнесвумен — Кайли Дженнер — оказалась в центре скандала из-за использования частного самолета. Пользователи соцсетей обратили внимание на ее короткий перелет между двумя городами в Калифорнии и раскритиковали звезду за роскошный образ жизни.

Как пишет The Sun, самолет Кайли совершил перелет из Камарильо в Ван-Найс, который занял около 17 минут. Instagram-аккаунт S**t You Should Care About заявил: «Мы наблюдали, как вы совершили 17-минутный перелет на частном самолете из Камарильо в Ван-Найс. Поездка, которая, по оценкам, стоила 3000 долларов».

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Пользователи в комментариях не скрывали возмущения. Одни назвали использование частного самолета для столь короткого маршрута «возмутительным» и раскритиковали Кайли за отношение к окружающей среде. Другие заявили, что такая поездка выглядит неоправданно роскошной, поскольку аналогичный маршрут можно преодолеть на автомобиле.

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При этом нашлись и те, кто встал на сторону Дженнер. Один из пользователей отметил, что поездка на машине по этому маршруту в зависимости от дорожной ситуации может занимать от 45 минут до нескольких часов. Другой написал, что сам поступил бы так же, если бы имел собственный самолет.

Это не первый раз, когда использование Кайли частного самолета становится предметом обсуждения. В июне звезда показала свой роскошный самолет стоимостью около 72 миллионов долларов, когда отправилась с друзьями и детьми на отдых на Теркс и Кайкос.

Самолет Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер в своем личном самолете / © Instagram Кайли Дженнер

Кайли пока публично не прокомментировала ситуацию.

Ранее, напомним, Кайли Дженнер устроила «розовую» вечеринку в честь своего 29-летия.

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