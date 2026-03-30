Наслаждается отдыхом: Кайли Дженнер блистала на новых смелых фотографиях в бикини

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

В воскресенье Кайли Дженнер опубликовала в социальных сетях несколько фотографий в бикини с тропического отдыха.

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Девушка позировала в воде и на пляже в черном треугольном бикини на тонких бретельках и стрингах в тон, изгибаясь перед камерой для более эффектного кадра. Ее пляжный образ дополняла золотая цепочка на талии, крестик на цепочке на шее и золотой браслет на запястье.

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер не рассказала, где проводит отпуск и, с кем наслаждается моментами отдыха, но написала, что находится в счастливом месте и наслаждается чтением книги.

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

На фотографиях отсутствовали двое детей звезды — восьмилетняя дочь Сторми и четырехлетний сын Эйр, отцом которых является бывший бойфрендом Кайли — Трэвис Скотт, с которым они расстались вскоре после рождения второго ребенка в 2022 году.

Кайли Дженнер и Тимоти Шалеме / © Getty Images

Сейчас Дженнер состоит в отношениях с актером Тимоти Шаламе.