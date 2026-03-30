Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 30 марта – 1 апреля 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 30 марта, ожидается повышенная солнечная активность, которая может спровоцировать магнитную бурю с К-индексом 5. Такой уровень относится к умеренным, однако уже способен оказывать влияние на метеозависимых людей. В этот день возможны головные боли, слабость, снижение концентрации, перепады давления и нарушения сна. Также не исключены незначительные перебои в работе радиосвязи и навигационных систем.

Во вторник, 31 марта, солнечная активность останется на повышенном уровне. Геомагнитная обстановка будет нестабильной, с периодическими колебаниями магнитного поля. Несмотря на отсутствие резких всплесков, чувствительные люди могут продолжать ощущать влияние — в виде усталости, раздражительности и общего дискомфорта.

К среде, 1 апреля, ситуация начнет улучшаться: активность Солнца снизится, и ожидаются лишь слабые магнитные волнения. Геомагнитный фон станет более спокойным, а влияние на самочувствие — минимальным.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.