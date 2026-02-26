Эффектная Кендалл Дженнер позировала в мини-шортах и бомбере на голое тело

Кендалл Дженнер в Vogue France, фото: instagram.com/voguefrance

Реклама

30-летняя модель и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер стала главной звездой нового выпуска французской редакции журнала Vogue. На обложке глянца она появилась в красном боди с глубоким узорным декольте и в красных колготках. Ее волосы были уложены с «мокрым» эффектом, а брови — обесцвечены. Судя по всему, намечается новый бьюти-тренд, ведь недавно с обесцвеченными бровями снялась в стильной фотосессии актриса Галь Гадот.

Кендалл Дженнер в Vogue France, фото: instagram.com/voguefrance

Стилисты подобрали для Кендалл интересные образы. На одном из фото она позировала в джинсовых мини-шортах и кожаном молочном бомбере, надетом на голое тело. На ее голове был парик с короткой челкой.

Кендалл Дженнер в Vogue France, фото: instagram.com/voguefrance

В интервью журналу модель рассказала о своей карьере, бизнесе и близких людях.

Реклама

«В старшей школе я посещала уроки фотографии, и именно во время сравнения камер я начала просить своих друзей позировать мне. Затем одно привело к другому, и однажды я оказалась по другую сторону объектива», — рассказала Кендалл о своих первых непрофессиональных фотосессиях.

Кендалл Дженнер в Vogue France, фото: instagram.com/voguefrance

Кендалл Дженнер в Vogue France, фото: instagram.com/voguefrance

Кендалл Дженнер в Vogue France, фото: instagram.com/voguefrance

«Моя мать всегда была очень модной, всегда очень хорошо одетой, и я смотрела на нее широко раскрытыми, восхищенными глазами, но меня никогда не заставляли ей подражать. В юности на меня больше

повлиял отец, который был страстным поклонником спорта», — поделилась модель.

«Больше всего меня восхищает их (лошадей — Прим. Ред.) эмоциональный интеллект. Это отношения, требующие времени и терпения. И самое прекрасное — это связь, которая развивается с этим внушительным животным. Мне хочется посвятить больше времени своим лошадям, но я стараюсь выкроить для них время. Я люблю просыпаться утром и сразу идти к ним! …Сейчас у меня шестеро коней», — рассказала Дженнер о своей любви к лошадям и конному спорту.

Кендалл Дженнер в Vogue France, фото: instagram.com/voguefrance

Кендалл Дженнер в Vogue France, фото: instagram.com/kendalljenner

Кендалл Дженнер в Vogue France, фото: instagram.com/kendalljenner

Кендалл Дженнер в Vogue France, фото: instagram.com/kendalljenner

«Я хочу завести детей, но не сразу. Я хочу убедиться, что смогу уделять им много времени, а сейчас я еще слишком занята», — ответила модель на вопрос, думает ли она о своих будущих детях.

Реклама

«Я бы, наверное, выбрала Кэролин Бессетт-Кеннеди и Джона Фицджеральда Кеннеди-младшего. У них наверняка столько историй, которые стоит рассказать! На фотографиях, которые я видела, они выглядят очень влюбленными. Я довольно романтичная натура, поэтому думаю, что ужин с ними был бы замечательным», — ответила Дженнер на вопрос, кого из знаменитостей она бы пригласила на ужин.

Ранее, напомним, Кендалл Дженнер позировала полностью обнаженной.