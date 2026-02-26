- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 689
- Время на прочтение
- 1 мин
В Польше наказали премьера Дональда Туска: что известно
Премьера Туска официально наказали за оскорбление депутата.
В Польше Парламентский комитет по этике наказал премьер-министра Дональда Туска за оскорбительные слова в адрес депутата партии «Право и справедливость» (PiS) Бартоша Ковнацкого.
Об этом сообщил депутат Яцек Свят, пишет RMF24.
«Комитет парламентской этики наказал премьер-министра Дональда Туска за использование оскорбительного выражения в отношении депутата Ковнацкого», — рассказал Свят.
Комиссия признала, что «политику не должно реагировать таким образом даже тогда, когда он чувствует провокацию в свой адрес».
В то же время другой депутат Витольд Туманович добавил, что премьер Дональд Туск получил выговор от парламентского комитета «за использование выражения „как клоун“ в отношении одного из своих депутатов в зале парламента».
Что известно о конфликте Туска и Ковнацкого
Острый комментарий премьер-министра Туска прозвучал 18 ноября 2025 года в зале Сейма. Глава правительства использовал слова «как клоун» в адрес Бартоша Ковнацкого.
Депутат записывал на телефон и критиковал выступление Кшиштофа Гавковского, представлявшего Владимежа Чарзастого как нового маршалка Сейма.
Как сообщалось, ранее представитель польского правительства Адам Шлапка раскритиковал заявление президента Кароля Навроцкого о ядерном оружии. Польский лидер заявил о необходимости развития собственного ядерного потенциала для безопасности страны на фоне угроз России. Однако правительство отмечает, что потенциальная ядерная программа является прерогативой исключительно Совета министров, а не президента.