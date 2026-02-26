У Польщі покарали прем'єра Дональда Туска: що відомо

Дональд Туск.

У Польщі Парламентський комітет з етики покарав прем’єр-міністра Дональда Туска за образливі слова на адресу депутата партії «Право і справедливість» (PiS) Бартоша Ковнацького.

Про це повідомив депутат Яцек Свят, пише RMF24.

«Комітет парламентської етики покарав прем’єр-міністра Дональда Туска за використання образливого виразу щодо депутата Ковнацького», — розповів Свят.

Комісія визнала, що «політику не повинен реагувати таким чином навіть тоді, коли він відчуває провокацію на свою адресу».

Водночас інший депутат Вітольд Туманович додав, що прем’єр Дональд Туск отримав догану від парламентського комітету «за використання виразу „як клоун“ щодо одного зі своїх депутатів у залі парламенту».

Що відомо про конфлікт Туска і Ковнацького

Гострий коментар прем’єр-міністра Туска пролунав 18 листопада 2025-го в залі Сейму. Очільник уряду використав слова «як клоун» на адресу Бартоша Ковнацького.

Депутат записував на телефон і критикував виступ Кшиштофа Гавковського, який представляв Влодзімежа Чарзастого як нового маршалка Сейму.

Як повідомлялося, раніше речник польського уряду Адам Шлапка розкритикував заяву президента Кароля Навроцького про ядерну зброю. Польський лідер заявив про необхідність розвитку власного ядерного потенціалу для безпеки країни на тлі загроз з боку Росії. Однак уряд зауважує, що потенційна ядерна програма є прерогативою винятково Ради міністрів, а не президента.