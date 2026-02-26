Матір та доньку знайшли мертвими у власному будинку: деталі моторошної трагедії на Київщині

Київська область / © www.youtube.com/Поліція Київщини

У місті Яготин Київської області сталася моторошна подія, яка забрала життя двох людей.

Про це пише поліція Київської області.

У приватному житловому будинку виявили тіла матері та її неповнолітньої доньки.

Після прибуття правоохоронці оглянули приміщення та встановили особи загиблих. Ними виявилися 60-річна власниця будинку та її 16-річна донька.

Медикам, які прибули за викликом, залишалося лише констатувати смерть обох потерпілих.

Пожежа на Київщині / © www.youtube.com/Поліція Київщини

Що стало причиною

За попередньою інформацією фахівців, які працювали на місці інциденту, кримінального сліду у загибелі родини не виявлено. Найімовірнішою причиною смерті жінки та підлітка стало отруєння чадним газом.

Попередній огляд показав, що витік смертоносної речовини міг статися внаслідок технічної несправності газового обладнання, встановленого в приватному будинку. Як відомо, чадний газ не має ні кольору, ні запаху, що робить його вкрай небезпечним і непомітним для людини під час сну чи відпочинку.

Нагадаємо, 21 лютого вранці у Голосіївському районі Києва сталася пожежа в приватному житловому будинку на вулиці Козацькій.

За даними рятувальників, загоряння виникло близько 09:52 — у одноповерховій будівлі зайнялася покрівля. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіла двох людей. Вогонь вдалося повністю загасити об 11:35 на площі близько 150 квадратних метрів. Причини та обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.