Какие цвета могут испортить ваше крыльцо и почему / © Associated Press

Обновление крыльца — быстрый способ освежить внешний вид дома без масштабного ремонта. Однако цвет — не только об эстетике, он влияет на восприятие пространства, долговечность покрытия и даже уровень комфорта. И хотя покраска кажется самым простым способом обновить фасад, неправильный оттенок может свести на нет все усилия. Издание Martha Stewartрассказало, что некоторые цвета лучше оставить в палитре, но не на крыльце.

Стоит учитывать сразу несколько факторов, а именно, климат и количество солнца, архитектуру дома, цвета фасада, отделку и практичность в уходе. И главное — избегать оттенков, которые могут иметь эффектный вид только на первый взгляд.

Неоновые и слишком яркие цвета

Ярко-розовый, кислотно-желтый или насыщенно-синий могут выглядеть смело, но не всегда уместно. Будьте осторожны, такие цвета почти никогда не гармонируют с природной средой или соседними домами. Они «кричат», вместо того чтобы приглашать.

Есть и практический нюанс, яркие краски быстрее выгорают из-за низкой устойчивости к UV, цвет быстро тускнеет и теряет вид. Да, в некоторых случаях, например в исторических домах, яркость может быть оправданной. Однако для большинства домов — это риск.

Темные оттенки

Черный, графитовый или темно-синий добавляют характера, но вместе с этим визуально уменьшают пространство, создают «тяжелую» атмосферу и сильно нагреваются на солнце. В жарком климате это может стать проблемой, ведь краска быстрее трескается и отслаивается.

Светлые же оттенки, наоборот, отражают тепло и создают ощущение легкости, хотя и требуют частого ухода.

Ярко-белый

Белое крыльцо выглядит как из Pinterest, пока не появляется пыль. Будьте осмотрительны, ведь белый подчеркивает каждое пятно, быстро теряет «свежий» вид и требует регулярной уборки.

Однако и темные цвета не идеальны, они, в свою очередь, подчеркивают плесень и пыльцу.

Идеальный компромисс — приглушенные нейтральные оттенки, которые маскируют загрязнения и выглядят элегантно.

Желтый

Желтый кажется жизнерадостным, но именно он один из самых проблемных, потому что яркий желтый выглядит агрессивно, бледный «выгорает» на солнце и сложно сочетается с другими цветами. К тому же он быстро тускнеет, особенно на солнечной стороне.

Альтернатива — приглушенные золотистые тона, которые дают тепло без визуальной перегрузки.

Светлая пастель

Пастельные оттенки, такие как розовый, мятный или лавандовый, часто идеально смотрятся на палитре. Но на солнце становятся почти белыми, теряют глубину и подчеркивают грязь и потертости.

Лучший выбор — приглушенные пастели с сероватым или «земляным» подтоном, например, пылевой голубой, шалфейный зеленый или теплый румяный. Они выглядят естественно и менее прихотливы в уходе.

Крыльцо — это не просто часть дома, а его настроение, характер и первое «привет». Поэтому хотя тренды меняются, главное правило остается неизменным, цвет должен работать на вас, а не против вас.

Слишком яркие, темные или капризные оттенки могут выглядеть эффектно только на старте, но быстро превращаются в проблему, от выцветания до сложного ухода.

Зато естественные, приглушенные и продуманные цвета создают тот самый мягкий эффект, когда дом выглядит красиво не только сегодня, но и спустя годы.