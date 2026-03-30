Які кольори можуть зіпсувати ваш ґанок і чому / © Associated Press

Оновлення ґанку — швидкий спосіб освіжити зовнішній вигляд дому без масштабного ремонту. Проте колір — не лише про естетику, він впливає на сприйняття простору, довговічність покриття та навіть рівень комфорту. І хоча фарбування здається найпростішим способом оновити фасад, неправильний відтінок може звести нанівець усі зусилля. Видання Martha Stewartозповіло, що деякі кольори краще залишити у палітрі, але не на ґанку.

Варто враховувати одразу кілька факторів, а саме, клімат і кількість сонця, архітектуру будинку, кольори фасаду, оздоблення та практичність у догляді. І головне — уникати відтінків, які можуть мати ефектний вигляд лише на перший погляд.

Неонові та надто яскраві кольори

Яскраво-рожевий, кислотно-жовтий чи насичено-синій можуть мати сміливий, але не завжди доречний вигляд. Будьте обережні, такі кольори майже ніколи не гармоніюють із природним середовищем або сусідніми будинками. Вони «кричать», замість того щоб запрошувати.

Є й практичний нюанс, яскраві фарби швидше вигоряють через низьку стійкість до UV, колір швидко тьмяніє та втрачає вигляд. Так, у деяких випадках, як-от в історичних будинках, яскравість може бути виправданою. Проте для більшості будинків — це ризик.

Темні відтінки

Чорний, графітовий чи темно-синій додають характеру. Проте разом із цим візуально зменшують простір, створюють «важчу» атмосферу та сильно нагріваються на сонці. У спекотному кліматі це може стати проблемою, адже фарба швидше тріскається та відшаровується.

Світлі ж відтінки, навпаки, відбивають тепло та створюють відчуття легкості, хоча й потребують частого догляду.

Яскраво-білий

Білий ґанок має вигляд як із Pinterest, поки не з’являється пил. Будьте обачні, адже білий підкреслює кожну пляму, швидко втрачає «свіжий» вигляд і потребує регулярного прибирання.

Одначе й темні кольори не ідеальні, вони, своєю чергою, підкреслюють плісняву та пилок.

Ідеальний компроміс — приглушені нейтральні відтінки, які маскують забруднення та мають елегантний вигляд.

Жовтий

Жовтий здається життєрадісним, але саме він один із найпроблемніших, бо яскравий жовтий має агресивний вигляд, блідий «вигорає» на сонці та складно поєднується з іншими кольорами. До того ж він швидко тьмяніє, особливо на сонячній стороні.

Альтернатива — приглушені золотисті тони, які дають тепло без візуального перевантаження.

Світла пастель

Пастельні відтінки, як от рожевий, м’ятний чи лавандовий, часто мають ідеальний вигляд на палітрі. Але на сонці стають майже білими, втрачають глибину та підкреслюють бруд і потертості.

Кращий вибір — приглушені пастелі з сіруватим або «земляним» підтоном, наприклад, пиловий блакитний, шавлієвий зелений чи теплий рум’яний. Вони мають природний вигляд і менш вибагливі у догляді.

Ґанок — це не просто частина будинку, а його настрій, характер і перше «привіт». Тож хоча тренди змінюються, головне правило залишається незмінним, колір має працювати на вас, а не проти вас.

Занадто яскраві, темні чи примхливі відтінки можуть мати ефектний вигляд лише на старті, але швидко перетворюються на проблему, від вицвітання до складного догляду.

Натомість природні, приглушені й продумані кольори створюють той самий мʼякий ефект, коли дім має красивий вигляд не лише сьогодні, а й через роки.