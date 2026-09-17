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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Сиенна Миллер вышла на красную дорожку с 14-летней дочерью: подросток очень похожа на маму

Актриса, которая в апреле в третий раз стала мамой, привлекла внимание эффектным платьем, а её юная дочь с гордостью сопровождала её на красной дорожке.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Сиенна Миллер

Сиенна Миллер / © Associated Press

Актриса Сиенна Миллер пришла на лондонскую премьеру своего нового сериала «Война» вместе с дочерью Марлоу. Мероприятие состоялось в среду в кинотеатре Odeon Luxe на Лестер-сквер.

44-летняя актриса воспитывает старшую 14-летнюю дочь вместе со своим бывшим бойфрендом, актёром Томом Стерриджем, с которым встречалась четыре года — до июля 2015 года. Впоследствии Сиенна родила двоих детей от своего жениха Оли Грина.

Сиенна Миллер и её дочь Марлоу / © Getty Images

Сиенна Миллер и её дочь Марлоу / © Getty Images

Марлоу сопровождала свою маму по красной дорожке. Сиенна нежно обнимала дочь, которая была одета в желтую футболку с графическим принтом, черную шелковую юбку миди и балетки. На плече у подростка также можно заметить чёрную сумку.

Сиенна же поразила интересным и, без сомнения, креативным образом — она надела платье без бретелек, украшенное перьями от бренда Dilara Fındıkoğlu.

Сиенна Миллер / © Associated Press

Сиенна Миллер / © Associated Press

Наряд изящно подчеркивал фигуру, а на спине платье украшала шнуровка.

Сиенна Миллер / © Associated Press

Сиенна Миллер / © Associated Press

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