Сиенна Миллер вышла на красную дорожку с 14-летней дочерью: подросток очень похожа на маму

Сиенна Миллер / © Associated Press

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Актриса Сиенна Миллер пришла на лондонскую премьеру своего нового сериала «Война» вместе с дочерью Марлоу. Мероприятие состоялось в среду в кинотеатре Odeon Luxe на Лестер-сквер.

44-летняя актриса воспитывает старшую 14-летнюю дочь вместе со своим бывшим бойфрендом, актёром Томом Стерриджем, с которым встречалась четыре года — до июля 2015 года. Впоследствии Сиенна родила двоих детей от своего жениха Оли Грина.

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Сиенна Миллер и её дочь Марлоу / © Getty Images

Марлоу сопровождала свою маму по красной дорожке. Сиенна нежно обнимала дочь, которая была одета в желтую футболку с графическим принтом, черную шелковую юбку миди и балетки. На плече у подростка также можно заметить чёрную сумку.

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Сиенна же поразила интересным и, без сомнения, креативным образом — она надела платье без бретелек, украшенное перьями от бренда Dilara Fındıkoğlu.

Сиенна Миллер / © Associated Press

Наряд изящно подчеркивал фигуру, а на спине платье украшала шнуровка.

Сиенна Миллер / © Associated Press

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