Топ-4 видів тканини, на яких не варто економити восени

Топ-4 види тканини, на яких не варто економити восени / © Associated Press

Реклама

Щосезону модні тренди змінюються та спокушають оновити гардероб десятком нових речей. Проте купувати все, що раптом стало популярним, зовсім не обов’язково. Набагато розумніше робити ставку на речі, які залишаться з вами не на один сезон, про це розповіло видання PEOPLE. Дизайнери Крісті Ріллінг та Іса Крігескотте, які працюють із індивідуальним пошиттям і зірковими клієнтами, розповіли, на які матеріали варто звернути увагу восени, а від яких краще відмовитися.

Обидві експертки радять обережніше ставитися до поліестеру. Дизайнерка та стилістка Іса також закликає звертати увагу на матеріали, які важко розкладаються після утилізації. Її альтернатива — якісні натуральні волокна, зокрема ті, які за потреби можна прати вручну.

Реклама

Серед фаворитів для осіннього гардероба експертки називають:

Реклама

кашемір

вовну

шовк

бавовна

Саме вони можуть стати основою речей, які матимуть актуальний вигляд не один рік.

Бавовна

Крісті, яка свого часу працювала кравчинею Мішель Обами, а нині керує власним ательє, зазначає, що одна з найпопулярніших речей серед її клієнтів — пошук «ідеальної» футболки. Особливо цієї осені зріс попит на моделі з довгими рукавами, які нагадують про стиль початку 2000-х.

Її вибір — бавовна, бо вона м’яка, добре пропускає повітря та за правильного догляду не втрачає вигляд після кількох прань. Коли ви обираєте футболку, орієнтуйтеся на власну форму вирізу, бокомусь пасує класичний круглий, а комусь V-подібний.

Кашемір

Кашеміровий трикотаж дизайнери радять додати до осіннього гардероба незалежно від швидкоплинних трендів. Він м’який, теплий та легко вписується у різні образи, адже його можна носити самостійно чи з піджаком поверх нього та створювати багатошаровий офісний комплект.

Реклама

Ще один плюс — універсальність. Вдень кашеміровий светр має чудовий вигляд із джинсами, а ввечері достатньо замінити їх на спідницю, щоб отримати елегантніший образ.

Шовк

На думку Ріллінг не варто недооцінювати шовк. На відміну від синтетичних матеріалів, він красиво драпірується, приємно відчувається на шкірі та одразу додає образу дорожчого вигляду.

Шовкова блуза стане чудовою альтернативою звичній сорочці для офісу, а штани з такої тканини легко стилізувати як із базовим трикотажем, так і з жакетом.

Вовна

Вовна залишається однією з найпрактичніших осінніх тканин, особливо для верхнього одягу та трикотажу. А доповнити базові речі дизайнери радять класичними аксесуарами.

Реклама

Серед безпрограшних варіантів: шкіряні лофери та високі чоботи нейтральних відтінків. Натуральна шкіра з часом підлаштовується під стопу, а лаконічний дизайн легко поєднується і з джинсами, і з сукнями.

Окремої уваги заслуговує шовкова хустка. Її можна пов’язати на шию, накинути поверх пальта чи використати як легку шаль. Один яскравий аксесуар здатен повністю змінити навіть найпростіший осінній образ.

Щодо кольорів, Крігескотте не радить все ускладнювати, нейтральна палітра залишається найпростішим способом створити гардероб, речі в якому легко поєднуються між собою.

Хороший осінній гардероб не обов’язково має бути великим. Кілька якісних речей із натуральних матеріалів слугуватимуть значно довше за випадкові трендові закупи, а правильні аксесуари допоможуть щоразу створювати з них новий образ.

Новини партнерів

Новини партнерів