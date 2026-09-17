Сінді Кроуфорд ледь не втратила туфлю на показі Gucci і розповіла, як врятувала ситуацію

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

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60-річна американська зірка та одна з супермоделей 90-х — Сінді Кроуфорд— згадала про несподіваний конфуз, який трапився з нею під час показу Gucci Cruise2027 у Нью-Йорку. Супермодель вийшла на подіум у розкішній чорній сукні з пишним пір’ям, однак майже відразу після виходу у неї з туфлі вислизнула п’ята.

Сінді Кроуфорд на показі Gucci / © Getty Images

Ніхто з глядачів не здогадався про цей неприємний момент. Кроуфорд розповіла про це в новому інтерв’ю виданню PORTER. За словами моделі, сукня була настільки об’ємною й важкою, що приховувала взуття, тому вона вирішила просто продовжити дефіле.

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«Сукня була такою великою, що цього не було видно», — розповіла Сінді. Вона зізналася, що в той момент думала лише про одне: зберегти туфлю на нозі й не перетворитися на Попелюшку на очах у всіх.

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Незважаючи на невеличку неприємність, вихід Кроуфорд став одним із найефектніших моментів показу. Модель впевнено пройшла по Таймс-сквер. Для Сінді це було особливо символічно — вона рідко виходить на подіум після того, як значно скоротила модельну діяльність на початку 2000-х.

Перед показом Кроуфорд, за її власним зізнанням, сама сумнівалася, чи варто погоджуватися на участь. Підтримку їй надала дочка Кая Гербер, яка знала, що мама трохи нервує перед таким великим показом. Сінді зізналася, що їй було важливо показати дочці: навіть через десятиліття в професії можна зважитися на новий виклик.

Сінді Кроуфорд і Кайя Гербер / © Associated Press

При цьому 60-річна Кроуфорд не збирається повністю залишати модельний бізнес. Вона заявила, що не хоче підтримувати уявлення про те, ніби жінки певного віку мають ставати «невидимими». За словами Сінді, модельна кар’єра — це навичка, яка з роками лише вдосконалюється. «Я досі люблю це», — так модель пояснила своє бажання продовжувати працювати.

Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд у мінішортах вийшла на ранкову прогулянку.

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