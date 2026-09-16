60-річна Сінді Кроуфорд у мінішортах вийшла на ранкову прогулянку

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

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60-річна американська зірка та одна з супермоделей 90-х — Сінді Кроуфорд — любить ранкові піші прогулянки, які називає одним зі своїх секретів краси. Як пройшла одна з них, вона показала у своєму Instagram.

Модель позувала в білих мінішортах, синій майці, сонцезахисних окулярах та з навушниками у вухах. «Ранкова прогулянка», — підписала вона фото.

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© Instagram Сінді Кроуфорд

По дорозі Сінді фотографувала краєвиди та квіти.

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Сінді Кроуфорд вийшла на ранкову прогулянку / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд вийшла на ранкову прогулянку / © Instagram Сінді Кроуфорд

Судячи з усього, прогулянка була для Кроуфорд не просто способом провести час на свіжому повітрі: Сінді регулярно включає ходьбу та інші види фізичної активності у свій розпорядок дня.

У свої 60 років модель, як і раніше, може похизутися стрункою та підтягнутою фігурою. Вона неодноразово розповідала, що віддає перевагу різноманітним тренуванням і не змушує себе займатися тим, що не любить. Зокрема, вона не полюбляє класичний біг, зате займається з вагами, пілатесом, ходить пішки та додає до своїх тренувань кардіо.

Особливу увагу Кроуфорд приділяє регулярності. За її словами, фізична активність давно стала частиною її способу життя, а не способом швидко привести себе у форму перед важливою подією. При цьому супермодель не прагне перетворювати спорт на покарання.

Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд позувала українській фотографині.

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