Наважилась на рішучий крок: Демі Мур кардинально змінила зачіску і позбулася довгого волосся

Демі Мур / © Associated Press

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63-річна акторка Демі Мур з’явилася на показі весняно-літньої колекції дизайнера Тома Брауна, яку він презентував у межах Тижня моди у Нью-Йорку. Жінка шокувала публіку, адже відмовилась від довгого волосся і вийшла у світ з каре.

Демі Мур / © Associated Press

Вона не змінила свій насичений чорний колір волосся, однак ця довжина зовсім не звична для Демі, яка роками віддавала перевагу лише зачіскам з довгим волоссям і тому часто використовувала накладні пасма. Тому довге волосся було вже візитівкою акторки. Нова ж зачіска надала Мур значно іншого, більш сучасного вигляду.

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Демі Мур / © Associated Press

Що ж стосується одягу зірки, то вона обрала чорно-білий багатошаровий ансамбль, який включав топ, спідницю, сорочку і бомбер.

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Доповнювали лук такі додаткові деталі як гостроносі туфлі, сумка, окуляри та колготки.

Лів Шрайбер, Наомі Воттс, Демі Мур та Анна Вінтур на презентації колекції Thom Browne весна-літо 2027 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Та варто зазначити також, що такий вигляд акторка обирає не вперше, адже також вона і її стиліст з волосся Дімітріс Джаннетос вирішила поекспериментувати значно раніше з зачіскою — на Тижні моди в Мілані. Тоді Мур приголомшила усіх драматичним бобом з ефектним «мокрим» ефектом на показі Gucci осінь-зима 2026.

Демі Мур і Дені Бентон на презентації колекції Thom Browne весна-літо 2027 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

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