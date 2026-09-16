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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
350
Час на прочитання
2 хв

Наважилась на рішучий крок: Демі Мур кардинально змінила зачіску і позбулася довгого волосся

Роками акторка з’являлась на публіці лише з довгим волоссяя до талії, але для Тижня моди в Нью-Йорку вона вирішила повністю змінити свій образ.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Демі Мур

Демі Мур / © Associated Press

63-річна акторка Демі Мур з’явилася на показі весняно-літньої колекції дизайнера Тома Брауна, яку він презентував у межах Тижня моди у Нью-Йорку. Жінка шокувала публіку, адже відмовилась від довгого волосся і вийшла у світ з каре.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Вона не змінила свій насичений чорний колір волосся, однак ця довжина зовсім не звична для Демі, яка роками віддавала перевагу лише зачіскам з довгим волоссям і тому часто використовувала накладні пасма. Тому довге волосся було вже візитівкою акторки. Нова ж зачіска надала Мур значно іншого, більш сучасного вигляду.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Що ж стосується одягу зірки, то вона обрала чорно-білий багатошаровий ансамбль, який включав топ, спідницю, сорочку і бомбер.

Доповнювали лук такі додаткові деталі як гостроносі туфлі, сумка, окуляри та колготки.

Лів Шрайбер, Наомі Воттс, Демі Мур та Анна Вінтур на презентації колекції Thom Browne весна-літо 2027 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Лів Шрайбер, Наомі Воттс, Демі Мур та Анна Вінтур на презентації колекції Thom Browne весна-літо 2027 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Та варто зазначити також, що такий вигляд акторка обирає не вперше, адже також вона і її стиліст з волосся Дімітріс Джаннетос вирішила поекспериментувати значно раніше з зачіскою — на Тижні моди в Мілані. Тоді Мур приголомшила усіх драматичним бобом з ефектним «мокрим» ефектом на показі Gucci осінь-зима 2026.

Демі Мур і Дені Бентон на презентації колекції Thom Browne весна-літо 2027 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Демі Мур і Дені Бентон на презентації колекції Thom Browne весна-літо 2027 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

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