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- Шоу-бізнес
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Наважилась на рішучий крок: Демі Мур кардинально змінила зачіску і позбулася довгого волосся
Роками акторка з’являлась на публіці лише з довгим волоссяя до талії, але для Тижня моди в Нью-Йорку вона вирішила повністю змінити свій образ.
63-річна акторка Демі Мур з’явилася на показі весняно-літньої колекції дизайнера Тома Брауна, яку він презентував у межах Тижня моди у Нью-Йорку. Жінка шокувала публіку, адже відмовилась від довгого волосся і вийшла у світ з каре.
Вона не змінила свій насичений чорний колір волосся, однак ця довжина зовсім не звична для Демі, яка роками віддавала перевагу лише зачіскам з довгим волоссям і тому часто використовувала накладні пасма. Тому довге волосся було вже візитівкою акторки. Нова ж зачіска надала Мур значно іншого, більш сучасного вигляду.
Що ж стосується одягу зірки, то вона обрала чорно-білий багатошаровий ансамбль, який включав топ, спідницю, сорочку і бомбер.
Доповнювали лук такі додаткові деталі як гостроносі туфлі, сумка, окуляри та колготки.
Та варто зазначити також, що такий вигляд акторка обирає не вперше, адже також вона і її стиліст з волосся Дімітріс Джаннетос вирішила поекспериментувати значно раніше з зачіскою — на Тижні моди в Мілані. Тоді Мур приголомшила усіх драматичним бобом з ефектним «мокрим» ефектом на показі Gucci осінь-зима 2026.