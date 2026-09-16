Одна у бра з мереживом, інша – у сукні з вузлом: Анджеліна Джолі вийшла у світ з 21-річною донькою

Анджеліна Джолі з донькою Захарою / © Getty Images

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Анджеліна Джолі разом з 21-річною донькою Захарою відвідала спеціальний показ фільму «Без крові» (Without Blood), який відбувся у кінотеатрі Village East by Angelika у Нью-Йорку. Вони позували перед фотографами, тримаючись за руки.

Для вечірнього виходу 51-річна акторка обрала елегантний чорний костюм. На ній був приталений двобортний жакет з одним розстебнутим ґудзиком і широких штанів зі стрілками. Під жакет Джолі одягла шовкове бра кольору шампанського з мереживним краєм, додавши стриманому аутфіту пікантності.

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Анджеліна Джолі з донькою Захарою / © Getty Images

Лук знаменитість доповнила чорними гостроносими туфлями. Вона зробила укладання з боковим проділом і макіяж з акцентом на очах, які підкреслила чорною підводкою. У вухах у неї були невеликі сережки з помаранчевим камінням.

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Захара підтримала маму, обравши чорну сукню до підлоги з V-подібним вирізом, американською проймою і декоративним вузлом на талії. Вбрання вона поєднала з гостроносими слінгбеками й сережками з камінням. У дівчини була зачіска з локонами і легкий макіяж з глянцевим блиском на губах.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі виступила режисеркою, сценаристкою і продюсеркою фільму «Без крові», знятого за однойменним романом Алессандро Барікко. Він розповідає про наслідки війни, помсту, пам’ять і зцілення. Головні ролі у стрічці виконали Сальма Гаєк і Деміан Бічір.

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