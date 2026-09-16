ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
1 хв

Хек, запечений у маринаді

Риба виходить ароматною, а ніжний маринад на основі соєвого соусу та кетчупу робить її дуже соковитою.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
125 ккал
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Хек, запечений у маринаді

Хек, запечений у маринаді / © Credits

Ця страва чудово поєднується з картоплею або овочевим салатом.

Інгредієнти

заморожений хек
800 г
соєвий соус
50 мл
кетчуп
2 ст. л.
олія
50 мл
приправа до риби
мелений чорний перець
сіль

  1. Хек почистьте, видаліть нутрощі та плавці, добре промийте під проточною водою та зробіть неглибокі надрізи.

  2. Для маринаду: у мисці змішайте соєвий соус, кетчуп, олію, приправу до риби, мелений чорний перець і сіль.

  3. Змастіть рибу з усіх боків і залиште маринуватися на 1–2 години.

  4. Викладіть рибу на деко і запікайте за 180 градусів 35–40 хвилин.

Поради:

  • Кетчуп можна замінити томатним соком.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie