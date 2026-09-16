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Хек, запечений у маринаді
Риба виходить ароматною, а ніжний маринад на основі соєвого соусу та кетчупу робить її дуже соковитою.
Ця страва чудово поєднується з картоплею або овочевим салатом.
Інгредієнти
- заморожений хек
- 800 г
- соєвий соус
- 50 мл
- кетчуп
- 2 ст. л.
- олія
- 50 мл
- приправа до риби
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- мелений чорний перець
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- сіль
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Хек почистьте, видаліть нутрощі та плавці, добре промийте під проточною водою та зробіть неглибокі надрізи.
Для маринаду: у мисці змішайте соєвий соус, кетчуп, олію, приправу до риби, мелений чорний перець і сіль.
Змастіть рибу з усіх боків і залиште маринуватися на 1–2 години.
Викладіть рибу на деко і запікайте за 180 градусів 35–40 хвилин.
Поради:
Кетчуп можна замінити томатним соком.
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