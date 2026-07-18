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Тушкована риба з гранатом: рецепт азербайджанської страви
Є поєднання, які здаються несподіваними, але варто лише спробувати і вони стають новими гастрономічними фаворитами. Ніжна риба, карамелізована цибуля та соковитий гранат створюють ідеальний баланс солодких, кислуватих і пряних смаків.
На сторінці Osman Cho розповіли про рецепт, який уже встиг підкорити поціновувачів східної кухні У центрі рецепта — класичне для азербайджанської кухні поєднання риби, цибулі та граната. Соковиті зерна додають свіжості, гранатовий сік створює насичений кисло-солодкий соус, а обсмажена цибуля дарує страві м’яку солодкість. Разом вони створюють гармонійну смакову композицію, яка чудово підійде як для сімейної вечері, так і для святкового столу.
Інгредієнти
- риба (автор використовував судака)
- 900 г
- гранат
- 300 г (1 великий плід)
- гранатовий сік
- 100 мл
- цибуля
- 300 г
- рослинна олія
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- сіль
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- чорний перець
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- куркума
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- лимонний сік
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Приготування
Спочатку рибу потрібно очистити, приправити сіллю та чорним перцем, після чого обсмажити на рослинній олії з обох боків, почати варто зі сторони шкірки.
Готову рибу викласти на тарілку.
У тій самій олії обсмажити цибулю до красивого золотистого кольору. Якщо ви використовуєте ніжну рибу, яка легко розпадається під час смаження, краще спочатку приготувати цибулю. Потім перекласти її в окремий посуд, обсмажити рибу і вже наприкінці повернути всі інгредієнти назад у сковороду. Так риба збереже форму та не розсиплеться під час перекладання.
До готової цибулі додати сіль і куркуму, влити гранатовий сік, викласти обсмажену рибу та посипати зернами граната.
Якщо гранат виявився солодким, смак легко збалансувати кількома краплями лимонного соку.
Після того, як риба трохи прогріється в ароматному гранатовому соусі, страва готова до подачі.
Ніжний судак, ароматна цибуля, пряна куркума та соковитий гранат створюють смак, який одночасно дивує та запам’ятовується.