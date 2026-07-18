Тушкована риба з гранатом: рецепт азербайджанської страви

Тушкована риба з гранатом tiktok.com/@osman.cho

Реклама

На сторінці Osman Cho розповіли про рецепт, який уже встиг підкорити поціновувачів східної кухні У центрі рецепта — класичне для азербайджанської кухні поєднання риби, цибулі та граната. Соковиті зерна додають свіжості, гранатовий сік створює насичений кисло-солодкий соус, а обсмажена цибуля дарує страві м’яку солодкість. Разом вони створюють гармонійну смакову композицію, яка чудово підійде як для сімейної вечері, так і для святкового столу.

Тушкована риба з гранатом tiktok.com/@osman.cho

Інгредієнти риба (автор використовував судака) 900 г гранат 300 г (1 великий плід) гранатовий сік 100 мл цибуля 300 г рослинна олія сіль чорний перець куркума лимонний сік

Тушкована риба з гранатом tiktok.com/@osman.cho

Тушкована риба з гранатом tiktok.com/@osman.cho

Приготування

Спочатку рибу потрібно очистити, приправити сіллю та чорним перцем, після чого обсмажити на рослинній олії з обох боків, почати варто зі сторони шкірки. Готову рибу викласти на тарілку. У тій самій олії обсмажити цибулю до красивого золотистого кольору. Якщо ви використовуєте ніжну рибу, яка легко розпадається під час смаження, краще спочатку приготувати цибулю. Потім перекласти її в окремий посуд, обсмажити рибу і вже наприкінці повернути всі інгредієнти назад у сковороду. Так риба збереже форму та не розсиплеться під час перекладання. До готової цибулі додати сіль і куркуму, влити гранатовий сік, викласти обсмажену рибу та посипати зернами граната. Якщо гранат виявився солодким, смак легко збалансувати кількома краплями лимонного соку. Після того, як риба трохи прогріється в ароматному гранатовому соусі, страва готова до подачі.

Ніжний судак, ароматна цибуля, пряна куркума та соковитий гранат створюють смак, який одночасно дивує та запам’ятовується.

Новини партнерів