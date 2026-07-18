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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
2 хв

Тушкована риба з гранатом: рецепт азербайджанської страви

Є поєднання, які здаються несподіваними, але варто лише спробувати і вони стають новими гастрономічними фаворитами. Ніжна риба, карамелізована цибуля та соковитий гранат створюють ідеальний баланс солодких, кислуватих і пряних смаків.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
170 ккал
Коментарі
Тушкована риба з гранатом tiktok.com/@osman.cho

Тушкована риба з гранатом tiktok.com/@osman.cho

На сторінці Osman Cho розповіли про рецепт, який уже встиг підкорити поціновувачів східної кухні У центрі рецепта — класичне для азербайджанської кухні поєднання риби, цибулі та граната. Соковиті зерна додають свіжості, гранатовий сік створює насичений кисло-солодкий соус, а обсмажена цибуля дарує страві м’яку солодкість. Разом вони створюють гармонійну смакову композицію, яка чудово підійде як для сімейної вечері, так і для святкового столу.

Тушкована риба з гранатом tiktok.com/@osman.cho

Тушкована риба з гранатом tiktok.com/@osman.cho

Інгредієнти

риба (автор використовував судака)
900 г
гранат
300 г (1 великий плід)
гранатовий сік
100 мл
цибуля
300 г
рослинна олія
сіль
чорний перець
куркума
лимонний сік
Тушкована риба з гранатом tiktok.com/@osman.cho

Тушкована риба з гранатом tiktok.com/@osman.cho

Тушкована риба з гранатом tiktok.com/@osman.cho

Тушкована риба з гранатом tiktok.com/@osman.cho

Приготування

  1. Спочатку рибу потрібно очистити, приправити сіллю та чорним перцем, після чого обсмажити на рослинній олії з обох боків, почати варто зі сторони шкірки.

  2. Готову рибу викласти на тарілку.

  3. У тій самій олії обсмажити цибулю до красивого золотистого кольору. Якщо ви використовуєте ніжну рибу, яка легко розпадається під час смаження, краще спочатку приготувати цибулю. Потім перекласти її в окремий посуд, обсмажити рибу і вже наприкінці повернути всі інгредієнти назад у сковороду. Так риба збереже форму та не розсиплеться під час перекладання.

  4. До готової цибулі додати сіль і куркуму, влити гранатовий сік, викласти обсмажену рибу та посипати зернами граната.

  5. Якщо гранат виявився солодким, смак легко збалансувати кількома краплями лимонного соку.

  6. Після того, як риба трохи прогріється в ароматному гранатовому соусі, страва готова до подачі.

Ніжний судак, ароматна цибуля, пряна куркума та соковитий гранат створюють смак, який одночасно дивує та запам’ятовується.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
78
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