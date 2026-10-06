Печиво "Мушлі" з безе: рецепт ніжного десерту

Печиво "Мушлі" з безе tiktok.com/@baking.and.more4u

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Є рецепти, які нагадують домашню випічку з дитинства: прості, затишні та перевірені часом, «Мушлі» — саме з таких. Печиво готують із пісочного тіста на вершковому маслі, жовтках і сметані, а всередині ховається солодка білкова начинка, схожа на ніжне безе. Подібні варіанти цього рецепта давно з’являються в українських кулінарних джерелах під різними назвами та з невеликими змінами у пропорціях, а саме про це рецепт розповіли на сторінці Nata.cooking.

Печиво «Мушлі» з безе tiktok.com/@baking.and.more4u

Інгредієнти

Для тіста

борошно — 200 г

вершкове масло — 100 г

жовтки — 2 шт.

сметана — близько 50 г

сіль — дрібка

Для начинки

білки — 2 шт.

соль — дрібка

лимонна кислота — дрібка

цукор — 120 г

кукурудзяний крохмаль — 1 ч. л з гіркою

Для подавання знадобиться трохи цукрової пудри.

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Печиво «Мушлі» з безе tiktok.com/@baking.and.more4u

Приготування

Спочатку приготуйте тісто, холодне вершкове масло перетріть із борошном до стану дрібної крихти. Додайте сіль, жовтки, сметану та швидко замісіть однорідне м’яке тісто. Розділіть його на однакові кульки, у цьому варіанті виходить близько 15 штук по 25 г. Накрийте плівкою та поставте у холодильник приблизно на годину. Тим часом приготуйте начинку, білки кімнатної температури збивайте з дрібкою солі та лимонної кислоти, поступово додавайте цукор. Коли маса стане густою та стабільною, додайте кукурудзяний крохмаль і обережно перемішайте. Важливий момент, посуд для збивання має бути абсолютно чистим і сухим. Охолоджені кульки тіста по черзі тонко розкачайте. У центр викладіть трохи білкової начинки, защипніть краї та сформуйте печиво у характерну форму «мушлі» чи «крил янгола». Перекладіть заготівлю на деко, застелене пергаментом. Випікайте у розігрітій до 200°C духовці близько 10–12 хв у режимі «верх-низ», без конвекції. Готове печиво має злегка підрум’янитися. Коли воно повністю охолоне, щедро присипте цукровою пудрою.

«Мушлі» — той самий випадок, коли з кількох простих продуктів виходить десерт із «вау» ефектом. Печиво виходить крихким і легким, із ніжною солодкою начинкою всередині.

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