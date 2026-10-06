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Печиво "Мушлі" з безе: рецепт ніжного десерту
Хрустке пісочне тісто, ніжна білкова начинка та легка цукрова пудра зверху — печиво «Мушлі», яке також називають «Крилами янгола», буквально тане у роті.
Є рецепти, які нагадують домашню випічку з дитинства: прості, затишні та перевірені часом, «Мушлі» — саме з таких. Печиво готують із пісочного тіста на вершковому маслі, жовтках і сметані, а всередині ховається солодка білкова начинка, схожа на ніжне безе. Подібні варіанти цього рецепта давно з’являються в українських кулінарних джерелах під різними назвами та з невеликими змінами у пропорціях, а саме про це рецепт розповіли на сторінці Nata.cooking.
Інгредієнти
Для тіста
борошно — 200 г
вершкове масло — 100 г
жовтки — 2 шт.
сметана — близько 50 г
сіль — дрібка
Для начинки
білки — 2 шт.
соль — дрібка
лимонна кислота — дрібка
цукор — 120 г
кукурудзяний крохмаль — 1 ч. л з гіркою
Для подавання знадобиться трохи цукрової пудри.
Приготування
Спочатку приготуйте тісто, холодне вершкове масло перетріть із борошном до стану дрібної крихти.
Додайте сіль, жовтки, сметану та швидко замісіть однорідне м’яке тісто.
Розділіть його на однакові кульки, у цьому варіанті виходить близько 15 штук по 25 г.
Накрийте плівкою та поставте у холодильник приблизно на годину.
Тим часом приготуйте начинку, білки кімнатної температури збивайте з дрібкою солі та лимонної кислоти, поступово додавайте цукор.
Коли маса стане густою та стабільною, додайте кукурудзяний крохмаль і обережно перемішайте. Важливий момент, посуд для збивання має бути абсолютно чистим і сухим.
Охолоджені кульки тіста по черзі тонко розкачайте.
У центр викладіть трохи білкової начинки, защипніть краї та сформуйте печиво у характерну форму «мушлі» чи «крил янгола».
Перекладіть заготівлю на деко, застелене пергаментом.
Випікайте у розігрітій до 200°C духовці близько 10–12 хв у режимі «верх-низ», без конвекції.
Готове печиво має злегка підрум’янитися.
Коли воно повністю охолоне, щедро присипте цукровою пудрою.
«Мушлі» — той самий випадок, коли з кількох простих продуктів виходить десерт із «вау» ефектом. Печиво виходить крихким і легким, із ніжною солодкою начинкою всередині.