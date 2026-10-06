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Вівсяні кекси з яблуками на кефірі: рецепт корисної випічки
Це корисна, ароматна випічка, у якій замість пшеничного борошна використовуємо вівсяні пластівці.
Кекси виходять смачними, м’якими і стануть чудовим доповненням до чашки чаю чи кави.
Інгредієнти
- вівсяні пластівці
- 1 склянка (швидкого приготування)
- кефір
- 220 мл
- курячі яйця
- 1 шт.
- цукор
- 2–3 ст. л.
- розпушувач
- 1 ч. л.
- мелена кориця
- 0,5 ч. л.
- сіль
- щіпка
Залийте вівсяні пластівці кефіром кімнатної температури та залиште на 15 хвилин.
Додайте яйце, цукор, розпушувач, корицю, сіль і ретельно перемішайте.
Яблука очистьте від шкірки та серцевини, натріть на крупній тертці, викладіть у вівсяну масу та обережно перемішайте до однорідної консистенції.
Тісто розкладіть у силіконові формочки для кексів, заповнюючи їх на 2/3 об’єму.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25–30 хвилин, готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою або зубочисткою.
Дістаньте з духовки, злегка охолодіть і вийміть із формочок.
Поради:
Якщо у вас металеві формочки, змастіть їх рослинною олією.
Кефір використовуйте будь-якої жирності.