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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
1 хв

Вівсяні кекси з яблуками на кефірі: рецепт корисної випічки

Це корисна, ароматна випічка, у якій замість пшеничного борошна використовуємо вівсяні пластівці.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
187 ккал
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Вівсяні кекси з яблуками на кефірі

Вівсяні кекси з яблуками на кефірі / © Credits

Кекси виходять смачними, м’якими і стануть чудовим доповненням до чашки чаю чи кави.

Інгредієнти

вівсяні пластівці
1 склянка (швидкого приготування)
кефір
220 мл
курячі яйця
1 шт.
цукор
2–3 ст. л.
розпушувач
1 ч. л.
мелена кориця
0,5 ч. л.
сіль
щіпка

  1. Залийте вівсяні пластівці кефіром кімнатної температури та залиште на 15 хвилин.

  2. Додайте яйце, цукор, розпушувач, корицю, сіль і ретельно перемішайте.

  3. Яблука очистьте від шкірки та серцевини, натріть на крупній тертці, викладіть у вівсяну масу та обережно перемішайте до однорідної консистенції.

  4. Тісто розкладіть у силіконові формочки для кексів, заповнюючи їх на 2/3 об’єму.

  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25–30 хвилин, готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою або зубочисткою.

  6. Дістаньте з духовки, злегка охолодіть і вийміть із формочок.

Поради:

  • Якщо у вас металеві формочки, змастіть їх рослинною олією.

  • Кефір використовуйте будь-якої жирності.

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