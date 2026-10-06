Єва Лонгорія з сином прогулялася Парижем

Єва Лонгорія з сином / © Instagram Єви Лонгорії

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51-річна акторка Єва Лонгорія зараз перебуває у столиці Франції, де триває Тиждень моди. Вона вже встигла вийти на подіум та відвідати показ бренду своєї подруги Вікторії Бекхем.

Як виявилося, разом із мамою до Парижа прилетів і син акторки — 8-річний Сантьяго. У своєму Instagram вона опублікувала фото та відео з їхньої прогулянки містом.

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Єва Лонгорія з сином / © Instagram Єви Лонгорії

Син Єви Лонгорії — Сантьяго / © Instagram Єви Лонгорії

Вони, звісно ж, оглянули Ейфелеву вежу, сфотографувалися біля неї, а також піднялися на ній ліфтом на оглядовий майданчик.

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Єва Лонгорія з сином / © Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія з сином / © Instagram Єви Лонгорії

А також відвідали парк атракціонів. Для прогулянки Єва обрала зручний образ: вона одягла чорний бомбер, лосини та кросівки, які доповнила чорною бейсболкою та сумкою-шоппером.

Єва Лонгорія з сином / © Instagram Єви Лонгорії

Зазначимо, батьком Сантьяго є чоловік зірки — Госе Антоніо Бастон, мексиканський бізнесмен, за якого акторка вийшла заміж у 2016 році.

Нагадаємо, раніше Єва Лонгорія у перуці та шкіряному корсеті позувала на мотоциклі.

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