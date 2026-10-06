Елла Блю Траволта / © Getty Images

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Елла Блю приєдналася до зіркового складу учасників показу, серед яких були акторки серіалу «Корона» Олівія Колман та Емма Коррін і американська супермодель Джіджі Хадід.

Вона продефілювана на подіумі у оверсайз ансамблі, що включав блейзер смарагдового кольору, длузу з тринтом та штані з лампасами. Образ дівчини доповнили трендові мюлі на підборах.

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Елла Блю Траволта на показі Miu Miu / © Getty Images

Після показу Елла Блу Траволта з’явилася також на зірковій вечірці Miu Miu. Вона переодяглася і обрала для своєї появи вже вишуканий космюм з жакетом та штанами, які поєднала з чорними гостроносими туфлями і зручною коричневою сумкою.

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Елла Блю Траволта на вечірці після показу Miu Miu / © Getty Images

Недільний показ став не першою появою Елли у вбранні Miu Miu цього року. У травні для нью-йоркської прем’єри фільму Propeller One-Way Night Coach вона обрала квітчасту сукню бренду в стилі 1950-х.

Елла Блю Траволта на прем’єрі фільму свого батька, у якому зіграла головну роль / © Getty Images

Стрічка стала режисерським дебютом її батька, а для самої Елли — першою великою роллю на екрані.

Цей фільм Траволта зняв за мотивами своєї однойменної дитячої книжки 1997 року і його також показали на Каннському кінофестивалі. Батько й донька разом відвідали низку заходів фестивалю, зокрема вийшли на червону доріжку.

Елла Блю Траволта з батьком на червоній доріжці Каннського кінофестивалю / © Associated Press

Джон Траволта також має від Келлі Престон 15-річного сина Бенджаміна. Їхній старший син Джетт трагічно загинув 2009 року у віці 16 років.

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