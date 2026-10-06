- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 153
- Час на прочитання
- 1 хв
Ефектна Джессіка Альба у штанах-палаццо прийшла на модний показ
Зірка у вбранні молочного відтінку з’явилася на публіці.
45-річна акторка Джессіка Альба, широко відома всім за фільмами «Фантастична четвірка» та «Місто гріхів», відвідала показ жіночої колекції Zimmermann сезону весна-літо 2027 року, який відбувся в рамках Паризького тижня моди. Для виходу у світ зірка обрала гарний образ у світлих відтінках, доповнивши його аксесуарами контрастного кольору.
Альба з’явилася перед фотографами у костюмі молочного відтінку, що складався з жилетки, жакета та штанів-палаццо. Акторка доповнила вбрання коричневими босоніжками, сонцезахисними окулярами в черепаховій оправі та бордовою шкіряною сумочкою, яку тримала під пахвою. Світле волосся вона залишила розпущеним, уклавши його м’якими хвилями, а в макіяжі зробила ставку на природність.
Поява Джессіки стала частиною зіркової програми Паризького тижня моди. Вона сиділа на показі в першому ряду поруч з акторками Наомі Воттс та Умою Турман.