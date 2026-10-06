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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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153
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Ефектна Джессіка Альба у штанах-палаццо прийшла на модний показ

Зірка у вбранні молочного відтінку з’явилася на публіці.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Джессіка Альба

Джессіка Альба / © Getty Images

45-річна акторка Джессіка Альба, широко відома всім за фільмами «Фантастична четвірка» та «Місто гріхів», відвідала показ жіночої колекції Zimmermann сезону весна-літо 2027 року, який відбувся в рамках Паризького тижня моди. Для виходу у світ зірка обрала гарний образ у світлих відтінках, доповнивши його аксесуарами контрастного кольору.

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Альба з’явилася перед фотографами у костюмі молочного відтінку, що складався з жилетки, жакета та штанів-палаццо. Акторка доповнила вбрання коричневими босоніжками, сонцезахисними окулярами в черепаховій оправі та бордовою шкіряною сумочкою, яку тримала під пахвою. Світле волосся вона залишила розпущеним, уклавши його м’якими хвилями, а в макіяжі зробила ставку на природність.

Поява Джессіки стала частиною зіркової програми Паризького тижня моди. Вона сиділа на показі в першому ряду поруч з акторками Наомі Воттс та Умою Турман.

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