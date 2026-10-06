Ховається від дронів, але будує палаци: Путін затіяв грандіозну перебудову резиденції в Сочі (фото)

Володимир Путін і його резиденція в Сочі «Бочаров Ручей» / © Колаж

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Попри те, що президент Росії Володимир Путін різко скоротив поїздки до Сочі через загрозу українських дронів, на його державній дачі «Бочаров Ручей» на Чорному морі проводять грандіозну реконструкцію. Масштабне розслідування розкрило секретні документи, судові спори та супутникові знімки цього об’єкта.

Про це йдеться у статті BBC.

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Що відомо про резиденцію Путіна «Бочаров Ручей»

Судові документи, супутникові знімки та вакансії для будівельників, у яких обіцяють проживання біля басейну, безкоштовне харчування та виплати готівкою, дозволили встановити масштаби перебудови офіційної резиденції Путіна на чорноморському узбережжі.

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Державна дача «Бочаров Ручей» у Сочі свого часу використовувалася Микитою Хрущовим, Леонідом Брежнєвим і, після розпаду СРСР, Борисом Єльциним. Путін уперше відвідав резиденцію ще до своєї першої інавгурації у травні 2000 року. Надалі він неодноразово проводив там зустрічі з іноземними лідерами.

2008 року «Бочаров Ручей» отримала статус офіційної президентської резиденції. Це означає, що глава держави може «зупинятися, працювати, жити та виконувати там усі свої функції, включно з функціями верховного головнокомандувача», як пояснював Володимир Кожин, який очолював Управління справами президента РФ.

Як пише Financial Times, Путін 2021 року, тобто за рік до початку повномасштабного вторгнення Росії до Україну, 24 рази приїжджав до Сочі. Натомість у 2024 та 2025 роках таких поїздок було лише по дві. Зменшення кількості візитів на чорноморське узбережжя відбулося на тлі збільшення дальності українських безпілотників, які почали діставати до цього регіону.

Попри це, російська влада не відмовилася від резиденції «Бочаров Ручей». Як встановило розслідування «BBC News Росія», її фактично перебудовують заново, причому новий комплекс буде значно масштабнішим за попередній, а рівень заходів безпеки навколо нього суттєво посилюється.

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Як змінилася резиденція «Бочаров Ручей»

Вигляд резиденції «Бочаров Ручей» 27 травня 2023 року / © BBC

Вигляд резиденції «Бочаров Ручей» 12 вересня 2026 року / © BBC

Реконструкція резиденції Путіна в Сочі — що показали супутникові знімки

Демонтаж об’єктів на території резиденції розпочався 2024 року без публічних пояснень із боку російської влади. Уже до вересня 2025 року на місці старих споруд утворився масштабний котлован.

Цього року Федеральна служба охорони РФ вирішила додатково посилити захист резиденції «Бочаров Ручей». Навколо неї планують створити зону безпеки площею понад 3 кв. км.

На супутникових знімках, які «BBC News Росія» проаналізувало восени 2026 року, вже видно дахи кількох нових великих споруд. За площею вони значно перевищують будівлі, які раніше входили до складу резиденції.

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Водночас знесення не торкнулося всього комплексу. Будівля «Бочаров Ручей-2», яку звели напередодні зимових Олімпійських ігор 2014 року в Сочі, залишилася. Путін продовжує використовувати її для зустрічей із високими гостями. Зокрема, 2024 року там побував гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

Розбудова резиденції «Бочаров Ручей» від весни 2024 року до літа 2026 року / © BBC

Російська влада досі публічно не коментувала нове будівництво. Водночас журналісти «BBC News Росія» виявили низку документів, які дозволяють простежити масштаб робіт і їхні деталі.

У судовому рішенні, яке стосується спору між підрядниками, журналісти знайшли згадку про контракт, укладений у межах державної програми оборонних закупівель. Документ має код 2327202903572000000000000. Доступ до інформації про подібні контракти обмежений, однак за самим кодом можна визначити кілька важливих характеристик угоди.

Перші чотири цифри позначають роки початку та завершення контракту — 2023 і 2027. Наступні три цифри — 202 — є кодом Федеральної служби охорони, яка виступає замовником робіт.

Журналісти отримали доступ до кількох інших судових рішень, пов’язаних зі спорами із субпідрядниками, які виконують роботи на території «Бочаров Ручей». Це дозволило встановити, що генеральним підрядником будівництва є TSI Group, зареєстрована в окупованому Криму.

Зокрема, компанія була стороною спору із севастопольським проєктним інститутом «Военморпроект-30». Уже через кілька місяців після початку будівельних робіт на початку 2025 року інститут зіткнувся із затримками.

Крім того, під час зведення стін «головного будинку» були зафіксовані порушення. Підряд на виконання цих робіт отримала компанія з Оренбурга.

Набір будівельників на «стратегічний об’єкт»

«BBC News Росія» виявило в соціальних мережах і на платформах із пошуку роботи оголошення про набір будівельників. Серед потрібних спеціалістів були муляри, арматурники та бетонники. У частині вакансій прямо згадувалася «Бочаров Ручей».

В одному з оголошень зазначалося: «Будується резиденція. Контроль доступу: „Бочаров Ручей“, — йшлося в одному з повідомлень. В іншому попереджали: „Об’єкт стратегічний“.

У січні 2025 року роботодавці терміново шукали будівельників для роботи над двоповерховою будівлею в Сочі. Об’єкт розташовувався «на території з обмеженим доступом, для якої потрібні перепустки». Серед запропонованих умов були виплати готівкою.

Ще одне оголошення, опубліковане наприкінці 2025 року, стосувалося роботи на чотириповерховій будівлі. Працівників попереджали про пропускний режим і необхідність проходження перевірки паспортів.

Спочатку вакансії були доступні лише громадянам Росії, які не мали судимостей.

«Потрібна перевірка біографії», — йшлося в одному з оголошень.

Пізніше коло потенційних працівників розширили. Подавати заявки дозволили також громадянам Білорусі, Казахстану та Киргизстану. Їм пропонували житло, зокрема «у гуртожитку з басейном» або в апартаментах, а також триразове харчування, безкоштовні інструменти й робочий одяг.

Перевагу надавали сформованим бригадам «зі своїм інженером і виконробом». Водночас роботодавці були готові залучати й окремих працівників для позмінної роботи.

В одному з оголошень умови роботи описували так: «Технічний нагляд не суворий». Там же зазначалося: «Російські служби внутрішньої безпеки контролюють грошові потоки, тому все чесно і прозоро».

До 2026 року потреба в кадрах змінилася — на будівельному майданчику вже шукали спеціалістів для внутрішніх робіт, зокрема монтажу світильників, сантехніки та дверей.

«У нас дуже великі обсяги, потрібно багато людей, але вони мають бути спеціалістами», — написав один із рекрутерів.

Він також попередив, що об’єкти є «закритими», а всі працівники проходять перевірки безпеки.

Роботи в інших резиденціях Путіна

TSI та афілійована з нею група «Трансстройинвест» мають значний досвід у реалізації будівельних проєктів для державних структур і об’єктів, пов’язаних із безпекою. Ще до початку реконструкції «Бочаров Ручей» компанія «Трансстройинвест» встигла збудувати для Путіна іншу державну резиденцію.

2019 року незалежне російське розслідувальне видання «Проэкт» писало про участь компанії у спорудженні державної резиденції в селищі Олива на Південному узбережжі Криму. Комплекс звели на території колишніх державних дач, якими спочатку користувалися представники радянської партійної верхівки, а після розпаду СРСР — українські високопосадовці.

Нині журналісти «BBC News Росія» знайшли судові рішення, які підтверджують участь компанії в цьому проєкті. В інших судових документах цей об’єкт безпосередньо називають «президентською резиденцією».

«Трансстройинвест» також продовжує реалізовувати проєкти на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, компанія займається відновленням «Перемоги» — найстарішого кінотеатру окупованого Маріуполя.

Крім того, протягом 2022-2025 років TSI отримала 54 державні контракти на реконструкцію міжнародного дитячого центру «Артек» у Криму. Загальна вартість цих угод, за даними державного реєстру контрактів, становить близько 330 млн дол.

Журналісти звернулися по коментар щодо будівництва на території «Бочаров Ручей» до представників «Трансстройинвест». Запити, зокрема, отримали забудовник Олексій Фоменко, якого вважають бенефіціаром TSI, партнер Путіна Аркадій Ротенберг, із яким пов’язують Фоменка, а також прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Відповіді на запити журналісти не отримали.

Нагадаємо, за даними Financial Times, через побоювання щодо безпеки на тлі українських далекобійних ударів Путін переніс щорічну конференцію Валдайського дискусійного клубу з Сочі до Москви. Служба безпеки наполягла на зміні місця через атаки дронів на НПЗ поблизу чорноморських курортів. Якщо 2021 року Путін відвідав Сочі 24 рази, то за останній рік практично там не з’являвся, зосередившись на Москві, Санкт-Петербурзі та резиденції на Валдаї, що свідчить про зростання занепокоєння Кремля через розширення дальності українських ударів.

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