Чи готовий Путін зупинити війну: експрем’єр РФ розповів про справжні наміри диктатора

Чи готовий Путін зупинити війну: експрем’єр РФ розповів про розкол у Кремлі та страхи диктатора / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін не готовий до переговорів про припинення війни в Україні, незважаючи на зростаючий економічний тиск і занепокоєння серед верств російського суспільства та еліти

Про це заявив колишній прем’єр-міністр Росії Михайло Касьянов, якого путінський режим визнав так званим «іноагентом», передає Times Of India.

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Касьянов, який обіймав посаду прем’єр-міністра Росії з 2000 по 2004 рік, заявив, що Путін розумівє, що вторгнення в Україну у 2022 році було помилкою, але все ще не бажає змінювати курс.

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«Він зробив помилку, яку не може змусити себе визнати», — сказав 68-річний Касьянов. «Він повірив повідомленням своїх служб безпеки про те, що Україна слабка».

Касьянов заявив, що не впевнений, що війна закінчиться наступного року, стверджуючи, що високі ціни на нафту, пов’язані з конфліктом між США та Іраном, а також розбіжності між Сполученими Штатами та Європою щодо взаємодії з Москвою, посилили позиції Путіна.

«Путін, звичайно, потирає руки від радості», — сказав він. «Він явно вірить, що може продовжувати війну без жодних поступок. І він переконаний, що виграє війну на виснаження проти України».

Колишній прем’єр-міністр РФ попередив, що майбутня зима може бути особливо важкою для України, і закликав західні країни чинити «психологічний тиск на Кремль», зберігаючи єдність і терміново постачаючи Києву ракети-перехоплювачі Patriot.

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Путін, колишній офіцер КДБ, якому в середу виповнюється 74 роки, неодноразово заявляв, що мільйони росіян підтримують війну. Його правляча партія здобула рекордну більшість голосів на виборах минулого місяця, і критики стверджували, що цей результат відбувся в результаті жорстко контрольованого процесу.

Касьянов, який покинув Росію у 2022 році та зараз живе у вигнанні в Ризі, заявив, що підтримує контакти з членами російської правлячої еліти.

«Там панує страх — я говорю про правлячий клас», — цитують його слова.

«Усі хочуть, щоб війна закінчилася. Переважна більшість цього хоче», — сказав він.

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За словами опозиціонера, єдиної думки серед російських еліт щодо того, як має завершитися конфлікт, розходяться: одні прагнуть перемоги, інші хочуть поразки Путіна, а деякі просто хочуть припинення бойових дій.

Серед пересічних росіян Касьянов сказав, що він «не бачить підстав для повстання», незважаючи на жертви та зростання цін на продукти харчування.

«Росіяни жили з високою інфляцією протягом останніх 30 років», — сказав він. «Вони звикли з нею миритися».

Однак він попередив, що чергова масштабна мобілізація може спровокувати вуличні протести.

Касьянов, який приєднався до опозиції після того, як його звільнив Путін, назвав Росію «практично тоталітарною» та сказав, що в суспільстві панує «відчуття фаталізму, ворожості один до одного та серйозної напруженості».

На нещодавнє попередження Путіна про те, що Росія може застосувати «всі види зброї» у разі нападу на Калінінград, Касьянов закликав західні країни не піддаватися залякуванню.

«Найбільша помилка Заходу та європейців полягає в тому, що вони занадто бояться Путіна. Він не такий сильний, як здається», — сказав він.

«Путін боїться ядерної кнопки більше, ніж багато європейців». Касьянов сказав, що не вірить, що Путін готується до відкритої війни з Європою, стверджуючи, що метою Москви було змусити європейські країни визнати Росію.

«Путін хоче поваги. Він хоче змусити всю Європу висловити її йому», — сказав опозиціонер.

Раніше в МЗС повідомили, що Україна готова піти на припинення вогню за індійським планом.

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