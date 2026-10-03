У Києві пролунали вибухи: Повітряні сили попередили про реактивні дрони

Обстріл Києва (ілюстративне фото) / © Associated Press

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У Києві вдень 3 жовтня після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

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Водночас Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух у напрямку столиці реактивних безпілотників. Зокрема, повідомлялося про БпЛА в районах Чабанів та Вишневого, а також про рух реактивного дрона у напрямку Жулян.

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Наразі інформація про причину вибухів, можливі влучання та наслідки уточнюється.

Жителів Києва та області закликають перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги та не ігнорувати повідомлення Повітряних сил.

Росія почала бити по мостах у Києві: що відомо

Останніми днями російські війська почали атакувати ключові мостові переходи через Дніпро у столиці. 3 жовтня під удар потрапив Північний міст. Внаслідок атаки пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу, а двоє людей постраждали. Одного з них госпіталізували.

Через пошкодження рух мостом тимчасово обмежували. Після огляду споруди частину смуг відкрили: з лівого на правий берег транспорт рухався трьома смугами, у зворотному напрямку — однією.

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Напередодні, 2 жовтня, російські безпілотники вдруге атакували Південний міст. За останню добу один із головних мостів Києва, за наявними даними, зазнав одразу чотирьох атак БпЛА.

На тлі атак у столиці також уточнили правила проїзду мостами під час повітряної тривоги. На Південному мосту діють тимчасові обмеження залежно від напрямку руху та моменту оголошення тривоги. Північний, Дарницький, міст Патона та міст Метро під час повітряної тривоги наразі залишаються відкритими для руху без окремих обмежень.

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