Домашня аптечка на зиму: які ліки варто мати вдома

Які ліки потрібно мати вдома / © pexels.com

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Взимку частішають застудні захворювання, а через повітряні тривоги, перебої з електроенергією та складні погодні умови можливість швидко дістатися до аптеки не завжди гарантована. Водночас скуповувати десятки упаковок препаратів «про всяк випадок» теж не потрібно.

Правильно зібрана домашня аптечка на зиму — це не шафа, заповнена ліками, а продуманий набір засобів для першої допомоги, найпоширеніших побутових ситуацій та індивідуальних потреб членів родини.

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Що має бути в домашній аптечці

Перед зимою насамперед варто провести ревізію того, що вже є вдома. Перевірте терміни придатності препаратів, позбудьтеся прострочених засобів та упаковок, на яких неможливо прочитати назву чи дозування.

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Базову домашню аптечку доцільно комплектувати з урахуванням потреб конкретної родини. Серед засобів, які можуть знадобитися вдома:

жарознижувальні та знеболювальні засоби на основі парацетамолу або ібупрофену;

сольовий розчин для носа;

антигістамінні препарати;

засоби для пероральної регідратації, які застосовують у разі значної втрати рідини, зокрема при блюванні чи діареї;

фізіологічний розчин для промивання ран;

антисептичний засіб;

стерильні бинти та марлеві серветки;

пластирі різного розміру;

одноразові рукавички;

ножиці;

термометр.

В умовах воєнного стану до набору першої допомоги доречно додати якісний турнікет для зупинки масивної кровотечі. Однак самої його наявності недостатньо — важливо заздалегідь навчитися правильно ним користуватися.

Не потрібно купувати всі препарати, які рекламують як «зимові» або «протизастудні». Вміст аптечки має відповідати реальним потребам сім’ї.

Які ліки потрібно мати вдома людям із хронічними захворюваннями

Для людини, яка регулярно приймає призначені лікарем препарати, саме вони є найважливішою частиною домашньої аптечки.

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Йдеться, наприклад, про препарати для контролю артеріального тиску, цукрового діабету, бронхіальної астми, захворювань щитоподібної залози та інших хронічних станів.

Не варто чекати, поки залишиться остання таблетка. Періодично перевіряйте, на скільки днів вистачить запасу, і завчасно звертайтеся до лікаря, якщо необхідно продовжити рецепт.

Особливо небажані перерви в терапії, яку лікар призначив для постійного застосування. Водночас створювати без медичної потреби величезний запас препаратів на багато місяців уперед теж не слід.

Людям з певними хронічними станами можуть знадобитися й засоби контролю здоров’я. Наприклад, при артеріальній гіпертензії — тонометр, а при цукровому діабеті, залежно від призначеного лікування, — глюкометр, тест-смужки та інше необхідне приладдя.

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Що покласти в аптечку, якщо в родині є дитина

Дитячу частину домашньої аптечки варто формувати окремо. Не можна виходити з принципу, що дитині за потреби можна просто дати меншу кількість препарату для дорослих.

Деякі лікарські засоби для дітей випускають у спеціальних формах та концентраціях. Тому батькам варто знати актуальну вагу дитини та дотримуватися інструкції до конкретного препарату й рекомендацій лікаря.

Рідкі ліки зручніше відмірювати спеціальним мірним шприцом або дозатором з упаковки, а не звичайною чайною ложкою.

Також необхідно звертати увагу на вікові обмеження. Те, що препарат продається без рецепта, не означає, що його можна давати дитині будь-якого віку.

Чи потрібно купувати антибіотики про запас

Антибіотики — не той препарат, який варто додавати до аптечки за принципом «раптом знадобиться».

Вони не лікують вірусні інфекції, зокрема більшість випадків ГРВІ та грипу. Не варто самостійно починати антибіотик через підвищену температуру, кашель чи біль у горлі без відповідних показань.

Не слід також залишати кілька таблеток після попереднього курсу лікування, щоб використати їх під час наступної хвороби, або приймати антибіотик, який раніше призначали іншому члену родини.

Препарат, дозування та тривалість лікування визначаються відповідно до конкретної ситуації. Неправильне використання антибіотиків не лише може нашкодити людині, а й сприяє розвитку антибіотикорезистентності.

Обережно з комбінованими засобами від застуди

Окремої уваги потребують популярні порошки, таблетки та інші комбіновані засоби «від застуди».

Один препарат може містити відразу кілька діючих речовин. Наприклад, до його складу вже може входити парацетамол. Якщо одночасно людина прийме ще один препарат із парацетамолом, виникає ризик ненавмисно перевищити рекомендовану дозу.

Саме тому під час використання будь-яких ліків важливо дивитися не лише на торгову назву, а й на склад та діючі речовини.

Це особливо актуально для людей, які постійно приймають інші препарати: навіть безрецептурні засоби можуть мати протипоказання або взаємодіяти з призначеною терапією.

Що робити, якщо потрібного препарату немає в аптеці

Відсутність конкретної торгової марки не завжди означає, що необхідних ліків немає взагалі. У препарату можуть існувати аналоги з тією самою діючою речовиною.

Однак під час вибору необхідно враховувати не лише назву активної речовини. Значення мають її дозування, лікарська форма, спосіб застосування та особливості вивільнення.

Тому самостійно змінювати призначену лікарем діючу речовину або дозування не варто. Якщо постійного препарату немає у продажу, безпечніше уточнити можливу заміну у лікаря або фармацевта.

Корисна звичка для людей, які регулярно приймають ліки, — знати не лише їхню торгову назву, а й назву діючої речовини.

Як правильно зберігати ліки вдома

Навіть правильно підібрані препарати можуть стати непридатними, якщо порушити умови їх зберігання.

Не варто автоматично класти всі ліки до холодильника. Температурний режим залежить від конкретного препарату і зазначається в інструкції.

Для багатьох лікарських засобів підходить сухе, захищене від прямого сонячного світла місце зі стабільною кімнатною температурою. Ванна кімната, підвіконня, місце біля батареї або автомобіль для постійного зберігання аптечки не підходять через перепади температури, вологість або сонячне проміння.

Ліки бажано залишати в оригінальній упаковці разом з інструкцією. Так легше перевірити назву, дозування, термін придатності та рекомендовані виробником умови зберігання.

Аптечку необхідно тримати там, де її не зможуть дістати діти.

Як зберігати ліки під час відключення світла

Особливої підготовки потребують препарати, для яких виробник передбачає зберігання при низькій температурі.

Якщо член родини постійно використовує такі ліки, ще до можливого тривалого відключення електроенергії варто з’ясувати рекомендований температурний режим і підготувати спосіб його підтримання. Це можуть бути, залежно від вимог до конкретного препарату, термоконтейнери або інші відповідні засоби.

Не слід самостійно заморожувати препарат чи змінювати рекомендовану температуру зберігання. Орієнтуватися потрібно на інструкцію виробника, а в разі сумнівів — проконсультуватися з фармацевтом або лікарем.

Чекліст: як підготувати домашню аптечку до зими

Перед початком холодного сезону варто:

перевірити термін придатності всіх препаратів;

прибрати прострочені та невідомі ліки без упаковки;

поповнити перев’язувальні матеріали;

перевірити справність термометра, тонометра та інших приладів;

переконатися, що вистачає препаратів, які члени родини приймають регулярно;

за необхідності завчасно подбати про рецепт;

записати діючі речовини постійних препаратів;

уточнити у лікаря можливі варіанти заміни необхідних ліків;

перевірити умови зберігання препаратів;

подбати про зберігання температурно чутливих ліків у разі тривалого відключення електроенергії.

Головний принцип простий: домашня аптечка має відповідати реальним потребам родини, а не бути складом ліків на всі випадки життя. Регулярна перевірка запасів, правильне зберігання та завчасне поповнення препаратів, які призначені для постійного приймання, допоможуть підготуватися до зими без зайвого ажіотажу.

FAQ

Що має бути в домашній аптечці?

У базовій домашній аптечці варто мати перев’язувальні матеріали, пластирі, одноразові рукавички, ножиці, фізіологічний розчин, антисептичний засіб, термометр, жарознижувальні та знеболювальні препарати на основі парацетамолу або ібупрофену, засоби для пероральної регідратації та антигістамінні засоби. Якщо людина регулярно приймає призначені лікарем препарати, необхідно подбати і про достатній їх запас.

Які ліки потрібно мати вдома?

Універсального списку ліків для кожної сім’ї немає. Базовий набір може включати жарознижувальні та знеболювальні засоби, антигістамінний препарат, сольовий розчин та засоби для регідратації. Окремо потрібно мати препарати, які члени сім’ї регулярно приймають за призначенням лікаря. Антибіотики, гормональні та інші рецептурні препарати не варто купувати «про запас» без відповідних медичних показань.

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