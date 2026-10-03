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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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3
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Руслана приїхала до рідного міста й зустрілася з батьками, які розлучилися 35 років тому

Подружжя зберігає теплі стосунки і час від часу проводить дозвілля з єдиною донькою.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Руслана

Руслана / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Українська співачка та переможниця «Євробачення-2004» Руслана Лижичко замилувала шанувальників рідкісним сімейним кадром.

Артистка зустрілася зі своїми батьками — Степаном Івановичем та Ніною Аркадіївною — у рідному Львові. Спільною світлиною з найближчими людьми Руслана поділилася у своєму Instagram.

На фото співачка позує поруч із мамою та татом. Особливу увагу підписників привертає вигляд її батьків. У коментарях фани зазначають, що подружжя має значно молодший вигляд, який не відповідає справжнім цифрам у паспорті.

«Я безмежно люблю тата й маму! Особливо, коли ми разом у рідному місті серед знайомих місць, сповнених теплими спогадами», — щемко написала Руслана.

Руслана Лижичко з батьками / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Руслана Лижичко з батьками / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Шанувальники одразу засипали родину компліментами. Користувачі бажали рідним зірки всього найкращого.

  • Круті і красиві

  • Радий бачить вас усіх разом, здоров’я та добра

  • Дуже гарні батьки!

До слова, мама Руслани вже не вперше привертає увагу шанувальників співачки своїм виглядом. У січні цього року артистка публічно привітала Ніну Аркадіївну з днем народження та назвала її «вічно молодою» і «вічно драйвовою». Тоді ж стало відомо, що мамі Руслани виповнилося 76 років. У той час як татові — 77 років.

Батьки співачки розлучилися 1991 року, коли Руслані було 18 років. Вона залишається їхньою єдиною спільною дитиною. Попри розлучення, артистка неодноразово тепло розповідала про маму й тата та показувала, наскільки важливе для неї спілкування з ними.

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