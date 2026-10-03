Олена Шоптенко і її чоловіки: шлюб з Дікусаром, чому розлучилась з батьком сина і таємне третє заміжжя

Олена Шоптенко з нинішнім та колишніми чоловіками / © Колаж ТСН.ua

Реклама

Українська хореграфиня Олена Шоптенко наробила галасу, коли розкрила нові подробиці з особистого життя.

Виявляється, танцівниця багато років приховувала стосунки з австрійцем. Ба більше, знаменитість вже й встигла вийти заміж та відгуляти розкішне весілля в Австрії. Цей шлюб для Олени Шоптенко став третім.

Реклама

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, що відомо про колишніх і нинішнього чоловіків Олени Шоптенко: яким був її шлюб із хореографом Дмитром Дікусаром, чому розлучилась із батьком свого сина та як втретє пішла під вінець.

Реклама

Шлюб із Дмитром Дікусаром: як почалися їхні стосунки, яким було весілля і чому розлучились

В Олени Шоптенко та її колеги, танцівника Дмитра Дікусара, не було кохання з першого погляду. Вони контактували через роботу. При цьому їхні робочі стосунки були доволі напруженими. Пара сварилась та не розуміла одне одного.

Олена Шоптенко та Дмитро Дікусар

Врешті, 2012 року танцівниця подивилась іншими очима на свого колегу завдяки проєкту «І прийде кохання». Олена Шоптенко проявила ініціативу та покликала Дмитра Дікусара на побачення, а той, якому подобалась хореографиня, погодився.

Олена Шоптенко та Дмитро Дікусар / © instagram.com/alena_shoptenko

2013 року закохані зіграли гучне весілля. Парочка відгуляла його в Грузії. Ба більше, вони навіть уклали духовний шлюб — Дмитро Дікусар та Олена Шоптенко повінчалися в старовинному грузинському храмі.

Олена Шоптенко та Дмитро Дікусар / © Viva

Однак сімейне щастя тривало лише три роки. Вже у квітні 2016-го пара розлучилась. На це рішення вплинула низка факторів. Танцівники були неабияк зосереджені на власних кар’єрах, тож мало приділяли часу стосункам. Окрім того, у них обох лідерські характери та їм не вистачало терпіння, через що було складно домовлятися. Також пару через роботу доволі часто розділяла відстань. Тож, вони ухвалили рішення про розлучення, хоч це й далося їм нелегко.

Реклама

Олена Шоптенко та Дмитро Дікусар / © viva.ua

Попри розлучення, колишнє подружжя зуміло зберегти теплі стосунки. Вони вітають одне одного з днем народження, підтримують зв’язок, товаришують та ставляться з повагою.

Дмитро Дікусар та Олена Шоптенко / © jetsetter.ua

Другий шлюб Олени Шоптенко з підприємцем, народження сина та розлучення під час війни

Другим чоловіком Олени Шоптенко став підприємець Олексій Іванов. Їхнє знайомство відбулось ще 2015 року. Вони перестрілись на одному з танцювальних проєктів. Хореографині було цікаво спілкуватися з Олексієм, але спершу це була лише співпраця та дружба.

Олена Шоптенко з другим чоловіком / © instagram.com/alena_shoptenko

Лише через пів року після знайомства між парою закрутився роман, а ще через пів року вони заручились. Вже у жовтні 2016-го закохані уклали шлюб. Весілля як такого не було. Вони просто зареєстрували шлюб в одному з РАЦСів Києва, після чого відсвяткували це в компанії одне одного. Вже у червні 2018 року у подружжя народився син Олексій.

Олена Шоптенко з другим чоловіком та сином / © instagram.com/alena_shoptenko

Однак і цей шлюб танцівниці не закінчився гепі-ендом. Як зізнавалась знаменитість, у них із чоловіком були різні життєві цінності та бачення сім’ї. Окрім того, подружжю бракувало вміння обговорювати проблеми та домовлятися. Також хореографиня визнала, що й цього разу була зосереджена на роботі.

Реклама

Олена Шоптенко з другим чоловіком / © instagram.com/alena_shoptenko

Подружжя намагалось вберегти стосунки. Вони то сходились, то розходились знову. Врешті, до початку повномасштабної війни Олена та Олексій вирішили жити окремим життям, а вже після російського вторгнення вони розлучились.

Олена Шоптенко з другим чоловіком / © instagram.com/alena_shoptenko

Зараз колишнє подружжя не спілкується та не підтримує зв’язок одне з одним. Єдине, через що вони іноді комунікують, це питання, пов’язані з сином.

Таємний третій шлюб Олени Шоптенко: хто став її новим чоловіком та як виходила заміж в Австрії

У кінці вересня 2026 року Олена Шоптенко приголомшила новиною, що вийшла заміж втретє. Прихильники танцівниці були шоковані. Річ у тім, що знаменитість приховувала навіть те, що перебуває в стосунках, а вони до весілля тривали вже деякий час.

Олена Шоптенко з третім чоловіком / © instagram.com/alena_shoptenko

Третім чоловіком хореографині став австрієць Крістіан, який працює у сфері безпеки та управління ризиками. Пара познайомилась чотири з половиною роки тому. І знову Олена Шоптенко зустріла кохання завдяки роботі. Вона організовувала у Відні танцювальний майстер-клас для дітей-переселенців, а Крістіан був спостерігачем.

Олена Шоптенко з третім чоловіком / © marieclaire.ua

Врешті, вони почали спілкуватися, а через пів року після знайомства закрутився їхній роман, а ще через пів року Крістіан освідчився. Саме ж весілля відбулося через два з половиною роки після заручин. Вони уклали шлюб в Австрії та відгуляли весілля в замку Schloss Hagenberg, куди запросили найближчих та найрідніших.

Олена Шоптенко з третім чоловіком / © marieclaire.ua

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua детальніше писала про таємне заміжжя Олени Шоптенко. Пропонуємо дізнатися подробиці про її таємний роман, чоловіка-іноземця та розкішне весілля в замку.

Новини партнерів